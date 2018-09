Christoph Varga wird Chef der ZiB 2

Die "Zeit im Bild 2" bekommt Christoph Varga als neuen Redaktionsleiter. Der bisherige Wirtschaftschef folgt auf Wolfgang Wagner, der seit Frühling neuer Sendungsverantwortlicher des "Report" ist. Das teilte der ORF nach seiner Bestellung durch ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz am Dienstag in einer Aussendung mit.

Varga (Jahrgang 1969) ist seit 1988 beim ORF. Er startete als freier Mitarbeiter bei Radio Wien und war später Nachrichtensprecher. Nach Tätigkeiten als Redakteur und Chef vom Dienst bei den Radio-Nachrichten und "Journalen" war er 1999 im Auslandsressort und berichtete 2000 und 2001 als Korrespondent aus Berlin. 2002 kehrte er nach Wien zurück, arbeitete in der TV-Wirtschaftsredaktion und wurde dort 2007 stellvertretender Ressortleiter. 2009 übernahm er die Leitung. Er wurde unter anderem mit dem "Horst-Knapp-Preis", dem "Axel-Corti-Preis" und als "Wirtschaftsjournalist des Jahres 2017" ausgezeichnet.

ORF 2-Channelmanager Alexander Hofer sieht nun "einen der renommiertesten ORF-Fernsehjournalisten" an der Spitze der "ZiB 2". Matthias Schrom, Chefredakteur von ORF 2, kündigte an, Varga werde den Ausbau "einer der wichtigsten Sendungen des ORF" leiten. Der neue ZiB 2-Chef selbst erklärte denn auch, es werde eine der ersten Aufgaben sein, die Sonntags-"ZiB 2" "in enger Abstimmung mit 'Im Zentrum' auszuarbeiten".

