„The Team“, Staffel II: Österreicher sind wieder die Bösen

Es hat länger gedauert als geplant, die zweite Staffel der 2015 in Europa gelaufenen Thrillerserie „The Team“ fertig zu stellen. Das liegt vor allem an der Größe des Projekts und an der kaum überblickbaren Anzahl an Beteiligten: Die Serie hat gut 16 Partner und Finanziers in mindestens fünf Ländern. Eine Wunderübung, alle zusammenzubringen.

2015 war „The Team“ die erste europäische Antwort auf den anhaltenden angloamerikanischen Serienboom, bevor Streamingdienste wie Netflix europäische Produktionen in Auftrag gaben. Die Überlegung dahinter war, mit mehr Geld spektakulärere Geschichten erzählen und aufwendigere Drehs realisieren zu können.

Der Erfolg von Staffel eins mit Schauspielern wie Lars Mikkelsen, Nicholas Ofczarek und Sunnyi Melles war dann zwar nicht herausragend, aber durchaus passabel mit bis zu 550.000 Zusehern pro Folge und starken Zugriffen auf den TVtheken. Nun startet die zweite Staffel morgen, Donnerstag und zwar im deutschsprachigen Raum als Erstes in Österreich.

Massenmord und Kunstraub

Diesmal geht es um einen mysteriösen Massenmord an sieben Menschen in einer privaten Flüchtlingsunterkunft im dänischen Marschland. Eine junge Syrerin kann flüchten. Zur Klärung des Mordes stellt Europol ein sogenanntes Joint-Investigation-Team zusammen. Dazu gehört die dänische Polizistin Nelly Winther (Marie Bach Hansen), der deutsche Kommissar Gregor Weiss (Jürgen Vogel) und die belgische Terrorexpertin Paula Liekens (Lynn Van Royen). Sehr bald bringen die Spuren die drei auf die Fährte eines groß angelegten Raubkunsthandels. Die Überlebende Malu hat zwei Teile eines der wertvollen Goldreliefs aus Syrien nach Europa geschmuggelt. Nora Waldstätten und Manuel Rubey geben ein Galeristenpaar, das in der Wiener High Society gut vernetzt ist und aus Gier einwilligt, gegen viel Geld einen syrischen Nationalschatz für den Milliardär, gespielt von Erwin Steinhauer, aufzutreiben.

nteressanterweise sind also wie in Staffel eins die Österreicher nicht die Ermittler, sondern die Bösen oder zumindest die Handlanger der Bösen.

Rubey erzählt der „Presse“, wie angenehm die Zusammenarbeit in dem europäischen Großteam war: „Erwin Steinhauer hat am zweiten Tag zu uns gesagt: ,Man muss das den Filmleuten in Österreich einmal sagen, dass die Leute besser werden, wenn man nett zu ihn ist'“, erzählt Rubey.

Rubey sieht selbst gerne Serien, wobei er sich nicht auf ein bestimmtes Genre festlegt. Zuletzt hat er „The Killing“ auf einen Satz geschaut. Auch deshalb war er sofort begeistert von dem Rollenangebot für „The Team“. „Da überlegt man nicht lange.“ Noch dazu, weil die beiden Regisseure Kasper Gaardsoe und Jannik Johansen auch schon Filme gemacht haben, die Rubey kennt und sehr schätzt.

Die Figur des Galeristen Tebos Meyer umschreibt er mit einem Wort: „Überforderung. Er hat eine Frau geheiratet, die sehr hohe Ansprüche hat, sehr viel Geld braucht und darüber auch Liebe und Zuneigung definiert. Er lässt sich verführen, und es wächst ihm permanent über den Kopf.“ Getrieben ist er auch von einer großen Kunst-Leidenschaft.

Zu aktuellen politischen Ereignissen nimmt er immer wieder, etwa auf Twitter Stellung. Er verneigt sich vor den Musikerkollegen Ambros und Fendrich. „Die sind mit ihren deutlichen Aussagen gegenüber der FPÖ in meiner Achtung gestiegen. Am stärksten finde ich aber gerade Helene Fischer, die wirklich etwas riskiert bei ihren Fans“, sagt er (Sie sprach sich nach dem Vorfall in Chemnitz gegen rechte Hetze aus, Anm.). In der Twitter-Blase sei das leicht, aber laut und deutlich vor allen Fans sei nochmal etwas anders. Dass die Kritik aus Künstlerkreisen bei der aktuellen türkis-blauen Regierung von Anfang an leiser war als 2000 bemerkt er auch, doch er glaubt zu wissen, warum. Damals habe sich die schwarz-blaue Regierung die Macht „erschlichen“, diesmal hätten die beiden Parteien hingegen eine große Mehrheit. „Es sind jedenfalls heikle Zeiten und wir müssen für unsere Demokratie kämpfen.“

Auf einen Blick Die zweite Staffel der europäischen Serie „The Team“ (Regie: Kasper Gaardsøe und Jannik Johansen) ist eine Produktion mehrerer öffentlich-rechtlicher Sender und Filmfirmen aus Belgien, Dänemark, Deutschland, Österreich. Diesmal ermittelt ein länderübergreifendes Team im Fall eines Massenmords an Flüchtlingen in Dänemark, der weniger mit Fremdenfeindlichkeit als mit Raubkunst zu tun zu haben scheint. Gezeigt werden vier Folgen in Spielfilmlänge ab Do, 27. 9., um 20.15 Uhr auf ORF eins, ab 18. 10. auf Arte, ab 21. 10. sonntags im ZDF.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.09.2018)