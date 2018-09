Fernsehen mit Kultur vom 28. September bis 4. Oktober

Es war die erste große TV-Produktion über die Zwischenkriegszeit – basierend auf Volker Kutschers Krimi „Der nasse Fisch", der im Berlin der Weimarer Republik spielt. Und es ist die bislang teuerste deutsche TV-Produktion. 2017 ging „Babylon Berlin" beim Abo-Sender Sky on Air, jetzt zeigt der ORF die Serie über Exzess, Armut, Emanzipation und Extremismus als deutschsprachige Free-TV-Premiere. „Es lag in der Luft, weil gerade die politischen Umstände der Gegenwart – ein neuer Nationalismus, Rechtsruck – mit dieser Zwischenkriegszeit vor bald hundert Jahren in Verbindung gesetzt werden", sagte Karl Markovics damals der „Presse". Er verkörpert einen Journalisten, der von Kommissar Gereon Rath (Volker Bruch) über die Ermittlungen gegen einen Pornoring auf dem Laufenden gehalten wird. Stenotypistin Lotte (Liv Lisa Fries) ist hilfreich, nachts aber vergnügt sie sich im Club . . . (ab 30. 9., 20.15 Uhr, ORF eins)