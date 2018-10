ORF zieht "Babylon Berlin" auf besseren Sendeplatz vor

Der ORF schichtet sein Hauptabendprogramm ab kommendem Donnerstag um: Nach dem erfolgreichen Start der deutschen Serie "Babylon Berlin" zeigt er die weiteren Folgen jeweils donnerstags ab 20.15 Uhr (statt 22.20 Uhr) auf ORF eins - und schiebt diese Woche die zweite Folge von "The Team II", die eigentlich für 20.15 Uhr angesetzt war, nach hinten.

Mit den ersten drei Folgen der gefeierten Serie hatte am Sonntag die deutschsprachige Free-TV-Premiere der bislang teuersten deutschen Fernsehproduktion begonnen. 472.000 Zuschauer (15 Prozent Marktanteil) verfolgten die erste Folge mit (die bereits um 20.15 - anstelle des "Tatort" - lief). Zuvor war die Serie auf dem Bezahlsender Sky zu sehen gewesen.

Riesiger Aufwand, der sich gelohnt hat

Für "Babylon Berlin" arbeiteten erstmals ARD, deren Filmtochter Degeto und Sky zusammen. Sie engagierten das Regie- und Drehbuchtrio Tom Tykwer („Lola rennt“), Henk Handloegten und Achim von Borries - und nahmen ordentlich Geld in die Hand: Fast 40 Millionen Euro hat die Produktion gekostet, gut 5000 Komparsen wurden engagiert, 190 Tage lang wurde an 280 verschiedenen Orten gedreht. Ein Aufwand, der sich auch finanziell gelohnt hat: In 80 Länder wurde die Serie bereits verkauft.

Doch auch Kritiker lobten die Produktion, die in Berlin in den späten 1920ern spielt, der Zeit der Nazidämmerung. Es geht um Exzess, Armut, Emanzipation und Extremismus, um ausschweifende Tanzpartys, Geheimdienste, politische Widerständler und verwirrende Liebschaften. Unter den Darstellern sind Lars Eidinger und Karl Markovics - der spielt einen Journalisten, der von Kommissar Gereon Rath (Volker Bruch) über die Ermittlungen gegen einen Pornoring auf dem Laufenden gehalten wird.

(Red.)