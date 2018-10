US-österreichischer Journalist in Nicaragua freigelassen

Der in Nicaragua festgenommene US-österreichische Journalist David Goette-Luciak ist laut dem "Oberösterreichischen Volksblatt" wieder freigelassen worden. Wie die Zeitung am Dienstagabend im Voraus meldete, wurde der Reporter und Dokumentarfilmer nach Angaben aus seinem Familienkreis nach El Salvador abgeschoben. Er ist demnach Sohn des aus Gmunden stammenden Politologen Ilja Luciak.

Ilja Luciak hat eine Professur an der Universität von Blacksburg im Bundesstaat Virginia inne. David Goette-Luciak berichtet für die renommierte US-Zeitung Washington Post und den britischen Guardian über die blutigen Unruhen im mittelamerikanischen Krisenstaat Nicaragua. Vor seiner Festnahme in Managua am Montag hatten ihn regierungsnahe Medien als "CIA-Agent" bezeichnet und dem seit drei Jahren im Land lebenden Reporter "intime Beziehungen" zur Opposition vorgeworfen, berichtet das "Volksblatt" in seiner Mittwoch-Ausgabe.

Sein Interesse für Nicaragua hat Carl David dem Bericht zufolge offenbar vom Vater, dessen Forschungsschwerpunkt auf Mittelamerika liegt und der auch als Wahlbeobachter in El Salvador und Nicaragua tätig war. In Nicaragua kommt es seit April immer wieder zu Protesten gegen den sozialistischen Präsidenten Daniel Ortega.



