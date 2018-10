Fernsehen mit Kultur vom 5. bis 11. Oktober

Am 13. Oktober wird Christiane Hörbiger 80 Jahre alt. Das wird auch vom ORF ausgiebig gefeiert. ORF2 holte schon für den Auftakt der Hörbiger-Festspiele am Samstag (6. 10.) Klassiker aus dem Archiv – u. a. „Kronprinz Rudolfs letzte Liebe" mit der damals (1955) erst 17-jährigen Hörbiger als Mary Vetsera (9.05 Uhr), „Hofrat Geiger" (1996; 10.40 Uhr) und Dürrenmatts „Der Besuch der alten Dame" (2008; 22.30 Uhr). Um 20.15 Uhr ist die Grande Dame dann in der Premiere des Thrillers „Die Muse des Mörders" zu erleben. Sie schlüpft hier in die Rolle einer Romanautorin, die entsetzt feststellen muss, dass ihre ­Krimis als Vorlage für echte Morde dienen. Bis 13. 10. läuft der Schwerpunkt in ORF2 und ORF III und zeigt, wie vielschichtig und umtriebig „die Hörbiger" immer war – und noch ist. Denn es steht noch eine Neuproduktion mit der Jubilarin auf dem ORF2-Programm: „Einmal Sohn, immer Sohn" (12. 10., 20.15 Uhr).