Und was braucht das Internet von Europa?

Zwei Tage lang wird in Wien derzeit über die Digitalisierung diskutiert – und darüber, was Europa tun kann, um nicht mitsamt seiner Sprach- und Kulturvielfalt von internationalen Onlineriesen überrollt zu werden. Eröffnungsredner bei „Challenging (the) Content“ war am Montag Wolfgang Blau, Präsident von Condé Nast International (u. a. „Vogue“, „Glamour“, „GQ“), er las Entscheidungsträgern und Politikern die Leviten. Blau warnte davor, sich in der „Defensive“ auszuruhen, wenn man in Sachen Medien- und Kulturpolitik im digitalen Umfeld mithalten wolle. Von außen sehe es so aus, als würde sich Europa fürchten – und sich darauf beschränken, dass man „in der Defensive viel besser spielt als in der Offensive“.

Dass Europa versucht, die dominante Stellung großer Internetriesen wie Google oder Facebook zu beschränken, hält Blau für zu kurz gedacht: Die Veränderungen auf dem Markt, die es europäischen Kreativen und Produzenten zunehmend schwer machen zu reüssieren, ließen sich mittels Regulation und Protektion nicht unbedingt aufhalten, meint er. Und mit einer Zerschlagung von Facebook allein werde sich diese Entwicklung auch nicht aufhalten lassen.

Sprachenvielfalt als Vorteil nutzen

Angesichts der Tatsache, dass kein Unternehmen aus der EU bei Videoportalen, Suchmaschinen, Social Media etc. vorn mitspiele, müsse man sich fragen, was der Markt noch brauche, um sich zu entwickeln – und was dem Internet noch an Angeboten abgehe, so Blau. Als Beispiel nannte er eine automatische Übersetzungsschnittstelle: Wer, wenn nicht Europa mit seiner großen Erfahrung im Umgang mit Vielsprachigkeit, solle so ein Projekt vorantreiben. Eine solche Technologie könne helfen, Sprachbarrieren abzubauen und europäische Produktionen sichtbarer zu machen, ist Blau überzeugt – und forderte von der EU eine Milliarde Euro für Forschung und Entwicklung.

Kanzleramtsminister Gernot Blümel (ÖVP) wünscht sich im Digitalbereich „mehr Europa“. Es gehe darum, Identität, Qualität und Vielfalt im digitalen Raum zu erhalten, für Allianzen und einen fairen Wettbewerb zu sorgen, erklärte Blümel in einem Statement vor der Konferenz. Die großen internationalen Internetkonzerne unterlägen kaum Regulationen, kritisierte er dann in seiner Rede – oft würden sie kaum Steuern zahlen und keine teuren Produktionen in Europa in Auftrag geben. Er halte das EU-Urheberrecht für einen Schritt in die richtige Richtung und hoffe, dass die Copyright-Richtlinie noch in diesem Halbjahr abgeschlossen werden kann. Auch EU-Kommissarin Mariya Gabriel, die per Video zugeschaltet war, sieht die Richtlinie „nach zwei Jahren der Diskussion“ auf Schiene. Veränderungen brauche es auch im Streaming- bzw. On-Demand-Bereich: Die EU-Kommission will Anbieter in Europa zu mindestens 30 Prozent europäischem Content verpflichten. (APA/i. w.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.10.2018)