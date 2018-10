Wolfgang Fellner und Wiener Linien sind offiziell einig

"Österreich" und die Wiener Linien haben im Konflikt um die Zeitungs-Entnahmeboxen einen Vergleich geschlossen. Das hat nun auch die Bundeswettbewerbsbehörde bekannt gemacht. "Die Wiener Linien sichern zu, die Mediengruppe Österreich gegenüber der Tageszeitung 'Heute' oder anderen Mitbewerbern in Zukunft nicht zu diskriminieren", so eine zentrale Aussage. Am Status quo ändert sich nichts.

Klargestellt wurde auch, dass fünf Meter im Eingangsbereich der Stationen, die eigentlich mehrheitlich der Stadt Wien gehören, von den Wiener Linien zu vergeben sind. Etliche "Österreich"-Boxen - die Gratiszeitung firmiert seit kurzem als "oe24" - stehen bereits jetzt an solchen Standorten. Sollte "Heute" aber in Zukunft weitere Plätze erhalten, werden die Wiener Linien der Mediengruppe Österreich "gleichwertige Standorte anbieten".

Gab es Millionenzahlungen?

Es war ein langwieriges Verfahren. Und die Diskriminierungsprüfer im Kartellverfahren seien "an ihre Grenzen" gestoßen, führte die BWB aus. Lage und Größe der Entnahmeboxen, aber auch Taschen oder Handverteilung hätten die Beurteilung der "Entnahmepotenziale" sehr komplex gestaltet. Der Vergleich sei daher wohl "die vielversprechendste Maßnahme zur Beendigung des Rechtsstreits" gewesen. Die Behörde merkte an: "Die Wiener Linien sind bei der Vergabe von Standorten zur Gleichbehandlung verpflichtet. Dies ist eines der wesentlichen praxisrelevanten Erkenntnisse des Verfahrens."

Die Frage, die nach dem medial ausgebreiteten Streit zwischen einerseits "Österreich" und andererseits "Kronen Zeitung" und "Heute" (das eine von Christoph Dichand, das andere von seiner Frau Eva geleitet) aber viele interessiert, ist die Summe, die gezahlt wurde. Denn diese war vergangene Woche Gegenstand vieler Spekulationen. "Ludwig ,schenkt‘ Verleger Millionen", hatte "Heute" etwa getitelt. Und dazu geschrieben, Michael Ludwig habe "ein Herz für Krawall". Auf seinen Wunsch hin hätten die Wiener Linien einen Vergleich mit Fellner geschlossen, der dem Verleger bis zu fünf Millionen Euro bringe. "Österreich"-Herausgeber Wolfgang Fellner hatte dies als fasch bezeichnet.

"Heute" sah für den neuen SPÖ-Bürgermeister gar einen Doppeljackpot: "Er erkauft sich Fellners Gunst, muss das Geld aber nicht selbst berappen – das übernimmt der Steuerzahler."

Ob Zahlungen Gegenstand des Vergleichs waren, führte die BWB nun aber leider nicht aus. Und weder die Wiener Linien noch Fellner wollten weitere Details preisgeben. Fellner erklärte erneut, dass die genannten Summen nicht korrekt seien. Die massive "Heute"-Berichterstattung gegen ihn kommentierte er gelassen: "Heute"-Herausgeberin Eva Dichand habe "nicht verstanden, dass sie eigentlich der Gewinner ist", meinte er.

