Fernsehen mit Kultur vom 12. bis 18. Oktober

Der Arte-Schwerpunkt „Genies der Malerei" widmet sich unterschiedlichsten Maler-Persönlichkeiten. Dokus porträtieren Joan Miró (14. 10., 15.35 Uhr) sowie den Renaissance-Meister Hieronymus Bosch (14. 10., 21.50 Uhr) und sein Triptychon „Die Versuchung des heiligen Antonius" (14. 10., 23.15 Uhr). Filmemacherin Nicola Graef besucht Neo Rauch im Atelier (17. 10., 22.45 Uhr), Graffitikünstler und Maler Jean-Michel Basquiat wird von David Shulman porträtiert (19. 10., 22.50 Uhr). Scarlett Johansson und Colin Firth (Jan Vermeer) brillieren in Peter Webbers „Das Mädchen mit dem Perlenohrring" (14. 10., 20.15 Uhr). In „Mr. Turner – Meister des Lichts" gibt Timothy Spall eindrucksvoll den schrulligen Schöngeist William Turner (15. 10., 20.15 Uhr). Maurice Pialats „Van Gogh" schließlich erzählt vom Schaffensrausch des Malers in seinen letzten Lebensmonaten in Auvers (17. 10., 20.15 Uhr).