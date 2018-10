ORF zeigt neue Serie "The Good Doctor"

Auf dem deutschen Privatsender Vox läuft sie seit Mittwoch, ab Montag auch in ORF eins: die erfolgreiche US-Serie "The Good Doctor". Von anderen Ärzteserien hebt sie sich vor allem durch die Hauptfigur ab, denn Dr. Shaun Murphy ist Autist. Der hochbegabte junge Arzt beginnt eine Ausbildungszeit als Chirurg am San Jose St. Bonaventure Hospital, wo er beweisen muss, dass er dem Job trotz seiner Entwicklungsstörung gewachsen ist.

Die Serie stammt aus der Feder von David Shore, dem Erfinder von "Dr. House". Sie basiert auf einer gleichnamigen südkoreanischen Serie von 2013, die allerdings nach 20 Folgen eingestellt wurde. Auch ein japanisches Remake gibt es bereits.

Die Hauptrolle in der amerikanischen Serie wird von Jungstar Freddie Highmore ("Charlie und die Schokoladenfabrik", "Bates Motel") gespielt. Für seine Darstellung wurde er heuer 2018 als Bester Schauspieler in einer Serie für den Golden Globe nominiert.

"The Good Doctor", ab 15. Oktober um 20.15 Uhr in ORF eins, und jeden Mittwoch auf Vox

(Red.)