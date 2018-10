Was tun wir nicht alles für die Schönheit! Doch der Trend zur „Thigh Gap" (der Lücke zwischen den Oberschenkeln, selbst bei geschlossenen Knien) tut Körper und Seele ebenso wenig gut wie der Wunsch nach einer „Hip Dent" (einer Delle seitlich am Po) und der Fitness-/Hunger-Kult „Instarexic" (zusammengesetzt aus „Instagram" und „anorexic"). Vor allem junge Frauen sind ständig auf der Suche nach dem perfekten Look – als Bühne dienen Facebook, Snapchat, Instagram und YouTube, wo die Darstellung des „idealen" Körpers omnipräsent ist. Jennifer Reznys Film „Nie genug – Der Körperkult in sozialen Medien" begibt sich auf die Suche nach Ursachen und Auswirkungen (u. a. Depressionen, Essstörungen, Body-Shaming), sucht nach Lösungen und stellt die drängende Frage: Warum hört es nicht auf, obwohl es so viel Leid verursacht? (21. 10., 23.05 Uhr, ORF2)