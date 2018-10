Warum sich die Zukunft nicht voraussagen lässt

„In diesem Buche wird zum ersten Mal der Versuch gewagt, Geschichte vorauszubestimmen“: Mit diesem Satz beginnt Oswald Spengler sein Hauptwerk. Der in München lebende Einzelgänger mit dem strengen Blick war überzeugt, er habe in „Der Untergang des Abendlandes“ eine „kopernikanische Wende“ in der Geschichtsbetrachtung vollzogen. An Selbstbewusstsein hat es ihm also nicht gemangelt. Man mag es auch Größenwahn nennen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.10.2018)