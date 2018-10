Ein echtes Abendland geht nicht unter

In der guten alten Zeit wurde der Überbringer einer schlechten Nachricht geköpft. Dass die gute alte Zeit vorbei ist, erweist sich nicht nur für uns Journalisten als Vorteil. Mit seinen Kassandrarufen über ihr Ende machte der deutsche Geschichtsphilosoph Oswald Spengler Furore: Sein Hauptwerk „Der Untergang des Abendlandes“, dessen erster Band vor genau hundert Jahren im Wiener Verlag Braumüller erschien, erwies sich als Bestseller und erlebte in rascher Folge 47 Auflagen. Dass unser Abendland untergehe, hat sich als Topos in die Alltagssprache eingeschrieben – wenn auch lang nur noch als ironische Reaktion auf Schwarzmalerei und überzogenen Kulturpessimismus. Aber heute meinen es die neuen Rechten wieder bitter ernst, wenn sie das Abendland als Trotzbegriff reaktivieren. Wie auch mit ihrer Beschwörung einer Heimat, die vor Überfremdung zu bewahren sei, weil sonst die kulturelle Apokalypse droht. Ein Missverständnis?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.10.2018)