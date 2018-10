"Kurier": Innenpolitik-Chef Josef Votzi wird abgelöst

Erst seit Oktober ist Martina Salomon neue Chefredakteurin des "Kurier", die Redaktion hat ihre Bestellung gar erst vergangenen Freitag mit einer Abstimmung bestätigt und schon nimmt sie die ersten Personalveränderungen vor. Sie informierte ihr Team am Donnerstagnachmittag per E-Mail über drei Veränderungen in der Chefetage: Innenpolitik- und Sonntagschef Josef Votzi wird abgelöst. In der Innenpolitik folgt ihm die langjährige Redakteurin Daniela Kittner nach. Sonntagsschef wird Gert Korentschnig, der schon bisher stellvertretender Chefredakteur war und das auch bleibt.

Andreas Schwarz wird die Außenpolitik künftig als Ressortleiter leiten, nicht mehr als "Teamleiter Außenpolitik".

