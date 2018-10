Häupl in „Willkommen Österreich“: Die lange Nase des Ex-Bürgermeisters

Ja, man vermisst ihn hier in Wien ein bisschen. Quer über die Stadt ist der neue Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) plakatiert, aber für Sager ist der nicht bekannt. Kein Spritzwein, keine Arbeitswoche bis Dienstagmittag. Darum wurde man durchaus ein wenig sentimental, als das Moderatorenduo Christoph Grissemann und Dirk Stermann in ihrer Talkshow „Willkommen Österreich“ den ehemaligen Wiener Bürgermeister Michael Häupl empfingen.

Es sei immer gefährlich, wenn Politiker kommen, sagte Grissemann eingangs. „Ich verehre ihn sehr. Ich finde ihn wahnsinnig sympathisch. Aber man darf das im Sender nicht spüren, weil ich ein ausgewogener ORF-Moderator bin“. Schließlich wolle er nicht in irgendwelchen FPÖ-Zeitungen lesen, dass ein „heruntergekommener, offensichtlich betrunkener ORF-Moderator“ dem Ex-Bürgermeister Rosen steue.

Darum teilten die beiden zu Beginn der Show auch in alle Richtungen aus, wobei der Lieblingsgegner freilich Herbert Kickl (FPÖ) war, dessen Konterfei auch halb zerschreddert (eine Banksy-Anspielung) an der Studiowand hängt. Stermann gratulierte dem „besten Bimaz aller Zeiten“ („Bimaz“ steht kurz für Bester Innenminister aller Zeiten) zum 50. Geburtstag und stellte dessen Geburtstagsgeschenke vor: von seinem deutschen Amtskollegen Seehofer habe Kickl 50 Abschiebungen geschenkt bekommen – „leider nach Österreich“. Und vom saudischen Botschafter das Puzzle „kritischer Journalist“. Das habe über 20 Teile – bei dem Gag über den von den Saudis getöteten Journalisten Jamal Kashoggi blieb dem Großteil des Publikums das Lachen im Halse stecken.

Spott gab es anschließend auch über Andreas Schieder (SPÖ), Werner Kogler (Grüne) - und darüber, wie Heinz-Christian Strache Bier oder eher Bierschaum trinke. Über Kanzler Kurz machten sich schließlich maschek lustig. Blau, Rot, Grün, Türkisschwarz: alle abgehandelt.

„Der größte Applaus seit Herbert Prohaska“

Nach ein paar weiteren, eher mauen Gags, kam endlich der angekündigte Gast: Vom Publikum wurde Häupl mit Jubelstürmen empfangen. „Der größte Applaus seit Herbert Prohaska“, kommentierte Stermann. Die angekündigten harten Fragen gab es für den Ex-Politiker zwar nicht, aber ein paar unangenehme („Schlafen Sie im Pyjama oder nackt?“). Nichts, was einen langjährigen Politiker aus der Ruhe bringt.

Überhaupt: die Gemütslage des „großen Roten“ schien sehr entspannt. Er plauderte über sein Leben in Pension (er kümmere sich um die Wissenschaft und den Garten seiner Frau und treffe Leute) und zeigte wieder einmal seine Schlagfertigkeit. Keine Frage, auf die er keine Antwort wusste.

„Mindestens so lustig wie ich“

Über die aktuelle Politik (der SPÖ) ließ er sich wenig entlocken. Parteichefin Rendi-Wagner sei „mindestens so lustig wie ich“. Über den Zustand der kriselnden SPÖ weine er nicht: „Wenn, dann weine ich um den Zustand der Republik, weil was die Regierung macht ist ja viel wichtiger als was die Oppostion macht“. Dann, endlich, blitzte der „alte“, durchaus zu Bissigkeiten fähige Häupl auf: Freilich ärgere er sich, wenn er die Nachrichten lese, gab er zu, „aber ich ärgere mich auch, wenn ich zu einem Austria-Spiel gehe.“ Gut umschifft.

Auch bei einem anderen politischen Thema zeigte er seine scharfe Zunge: Er werde sicher nicht als Bundespräsident kandidieren, stellte er klar. Denn „was soll man denn, wenn man so lange Bürgermeister von Wien war, mit dem Amt des Bundespräsidenten?“

Nur bei einem Thema gab es heftigen Widerspruch vonseiten der Moderatoren: dem Spritzwein! Dass sich Häupl immer viel mehr Wasser als Wein einschenke, das wollten Stermann und Grissemann nicht glauben. „Jetzt wird die Nase aber sehr lang, Herr Ex-Bürgermeister“, sagte Grissemann. Selbst darauf fand Häupl eine Antwort: „Ich trinke ja nicht mit der Nase, sondern mit dem Mund!“ Naja. Das ging schon mal besser, Herr Häupl!

>> Zur Sendung