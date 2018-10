"Wienerin" erweitert Chefredaktion

Das Frauenmagazin "Wienerin" erweitert mit Anfang November seine Führungsebene und richtet sich strategisch neu aus: Birgit Brieber und Katrin Halbhuber werden stellvertretende Chefredakteurinnen und untersützen Barbara Haas, die das Magazin seit 2014 leitet. Brieber, bisher Ressortleiterin Beauty und Gesundheit wird in Zukunft die

Stellvertretung von Barbara Haas im Printbereich übernehmen, Halbhuber, bisher Portalmanagerin von Wienerin.at, wird stellvertretende Chefredakteurin für den digitalen Bereich und gemeinsam mit der neuen Redaktionsleiterin Arnika Zinke die Online-Kanäle der "Wienerin" verantworten. Das Magazin hat derzeit rund 225.000 Leserinnen, das entspricht einer Reichweite von 3,1 Prozent.

Arnika Zinke wird neue Redaktionsleiterin von Wienerin.at. – Natalie Paloma

Die bisherige stellvertretende Chefredakteurin Ursula Neubauer schlägt eine neue berufliche Richtung ein.

Barbara Haas betonte am Donnerstag in einer Aussendung: „Die neue, erweiterte Führung bringt nicht nur strategisch, sondern auch persönlich genau jene Talente zum Einsatz, die die Wienerin für eine weiterhin erfolgreiche Zukunft braucht. Katrin Halbhuber hat wienerin.at aufgebaut und das digitale Potenzial der Wienerin im kleinen Finger, Birgit Brieber konnte in den letzten Jahren unser Premiumprodukt das gedruckte Heft stetig weiterentwickeln und dessen journalistische Qualität steigern. Genau unsere Verlässlichkeit im punkto Qualität - print wie digital - ist es, das die Wienerin zum Leitmedium jeder selbstbestimmten Frau in Österreich macht."

(Red./awa)