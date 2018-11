Satire um das Acosta-Video: Patschehand und Daumenkrieg

Dass das Weiße Haus ein Video veröffentlicht, von dem allgemein angenommen wird, es sei gefälscht, wurde gestern allerorts diskutiert. Es geht dabei um den Mitschnitt einer Pressekonferenz, bei der CNN-Reporter Jim Acosta US-Präsident Donald Trump unangenehme Fragen stellte, woraufhin dieser den Journalisten beschimpfte. Eine Praktikantin versuchte Acosta das Mikrofon abzunehmen, er wehrte sie mit einer Armbewegung ab. Im Mitschnitt des Weißen Hauses wird Acostas Abwehrbewegung allerdings länger, wodurch er aggressiver erscheint.

Dass bald weitere, satirische Versionen erscheinen würden, war nur eine Frage der Zeit. Stephen Colbert ließ nicht lange darauf warten: Der US-amerikanische Latenight-Talker zeigte in seiner Sendung den Kampf um das Mikrofon ("neues Filmmaterial aus dem weißen Haus") noch ein wenig harscher:

Zum Hintergrund des umstrittenen Videos aus dem Weißen Haus: Trumps Sprecherin Sarah Sanders hatte es nach der Pressekonferenz im Kurzbotschaftendienst Twitter veröffentlicht und damit den Entzug der Akkreditierung von Acosta begründet. Die Regierung werde "nie tolerieren, dass ein Reporter eine junge Frau anfasst, die nur ihren Job als Praktikantin im Weißen Haus machen wollte", erklärte Sanders.

We stand by our decision to revoke this individual’s hard pass. We will not tolerate the inappropriate behavior clearly documented in this video. pic.twitter.com/T8X1Ng912y