Wirbel um verfälschtes Interview mit Ennio Morricone

Das Interview mit Filmkomponist Ennio Morricone in der Dezember-Ausgabe des deutschen „Playboy“ liest sich spannend: Regisseur Quentin Tarantino, für den Morricone die Musik zum Film „The Hateful Eight“ geschrieben hat, nennt der Komponist darin einen „absoluten Chaoten“. Er mache „alles auf den letzten Drücker, hat kein Konzept”, so der Italiener über den Regisseur. Schlimmer noch, Tarantino sei ein „Kretin“, das bei anderen stehle, seine Filme seien „Trash“. Auch über die Oscar-Verleihung, bei der er seine zweite Trophäe für „The Hateful Eight“ bekommen habe, zieht Morricone her: Das sei eine „langweilige Veranstaltung”. Überhaupt habe er „keine Lust mehr, in dieses fürchterliche Amerika zu reisen mit diesen aufgeblasenen Wichtigtuern, diesen Peinlichkeiten wie den Oscars und dem ganzen Firlefanz“.

Starker Tobak. Doch nun hat sich herausgestellt: Morricone hat diese Aussagen so nie getätigt. Bereits am Wochenende stellte Morricone auf seiner Website klar, dass er sich nie negativ über Tarantino geäußert hat. Vielmehr habe er ein gutes Verhältnis zu dem Regisseur. Der Komponist kündigte rechtliche Schritte gegen den Burda-Verlag, zu dem der „Playboy“ gehört, an.

Burda stellte sich zunächst hinter den Interviewer. Doch dann gab er zu, dass die Aussagen so nicht gefallen sind. „Nach jetzigem Kenntnisstand müssen wir jedoch leider davon ausgehen, dass das im Interview gesprochene Wort von ihm in Teilen nicht korrekt wiedergegeben wurde“, schrieb Chefredakteur Florian Boitin laut „Spiegel“.

Nun hat auch Morricones Konzertagentur General Entertainment Associates eine Erklärung abgegeben, berichtet das Branchenmagazin „Meedia“. Darin wird ein Entschuldigungsschreiben des Journalisten zitiert. Dieser spricht von einem „schrecklichen Fehler“: Er hätte dem Interview nichts hinzufügen sollen und bitte den „Maestro“ Morricone um Verzeihung.

Ob im „Playboy“ eine Berichtigung der Aussagen erscheint, ist noch nicht bekannt.

>> Bericht in „Meedia“

(Red.)