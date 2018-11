Richard Grasl wird Digital-Chef beim Kurier

Der frühere kaufmännische ORF–Direktor Richard Grasl hat einen neuen Job: Er hat in der Chefredaktion des „Kurier“ die redaktionelle Leitung der Digital-Medien übernommen. Das geht aus einem Brief hervor, den Grasl an Flughafen-Aufsichtsratspräsidentin Bettina Glatz-Kremsner geschrieben hat. In dem Brief, der der „Presse“ vorliegt, teilt Grasl mit, dass er sein Mandat als Mitglied des Flughafen-Aufsichtsrates zurücklegt, weil er die „zur Vertraulichkeit verpflichtende Tätigkeit als Aufsichtsrat“ mit seiner neuen Funktion beim „Kurier“ für unvereinbar halte.

Grasl gilt als bestens vernetzt – in die ÖVP-NÖ und zum Raiffeisen-Konzern (der die Mehrheit am „Kurier“ hält). Er galt als ÖVP-Personalreserve für die ORF-Generaldirektion, wurde als „Kurier“-Chefredakteur gehandelt. Chefredakteurin ist nun Martina Salomon. Sie informierte die Mitarbeiter am Montag: Grasl sei „im Team“ mit Michael Jäger und Gert Korentschnig „Tagesverantwortlicher“: Er werde unter Salomons Führung die Digitalredaktion inklusive des Videoteams leiten, gemeinsam neue Formate entwickeln und die Integration der „Kurier“-News auf Schau-TV vorantreiben.