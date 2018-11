"Top1": Die abgeranzte Late-Night-Show

Eine Late-Night-Show mit Doppelconférenciers, prominenten Gästen und Musikbegleitung hat das österreichische Fernsehen schon, die FM4-Moderatoren Hannes Duscher und Roland Gratzer liefern jetzt das abgeranzte Pendant namens „Top1“ dazu: In der ORF-Sendeschiene „PopUp“, einer Art Versuchslabor, in dem neue komödiantische Formate für die Dienstagnacht getestet werden sollen, laden die beiden in ihr Stammbeisl, das praktisch in einer U-Bahnstation gelegene Cafe U1.

Dort ist gerade Platz für zwei Moderatoren, zwei Handvoll Zuschauer, eine kleine Minigolfbahn und zwei Handkameras, die sich dazwischen durchschlängeln und alles in wacklige Bilder bannen. Die Eröffnung mit bemühten Wuchteln zum Thema Skifahren ist nicht wirklich lustig, besser sind der Oststeirer Gratzer und der Oberösterreicher Duscher, wenn sie spontan ihre charmanten Provinzweisheiten in Gesprächen auspacken können, die sonst eher in strikt urbanem Setting stattfinden. Der erste Gast, der stets kontrolliert unpolitische und überpositive Thomas Brezina, lässt sich aber auch mit räudigem Dialekt und beiläufig-provokanten Fragen nicht aus der Reserve locken.

Wie viel kriegt Tom Turbo?

Er sagt kinderfreundliche Dinge wie „Jeder Mensch hat ein Talent“, lässt sich auf die Frage der Moderatoren, ob er ihnen bei ihrem „Kinderbuch“ über „Sebastian, Heinz-Christian, Norbert und Herbert“ helfen könne, partout nicht ein und enthält sich auch bei der Frage nach der Aufteilung der Detektivhonorare zwischen ihm und Tom Turbo mit breitem Lächeln.

Später singen die Moderatoren ein Bilderbuch-Lied, das sie auf volkstümlich umgeschrieben haben und spielen Minigolf mit der Europameisterin Karin Heschl, die hier an Hindernissen wie Bierdosen und Schnapsflascherln vorbeizielen muss. Nächste Woche kommen als Gäste Chris Lohner und Voodoo Jürgens – letzterer dürfte zwischen Stamperln, Dartscheibe und Jägermeister-Plakat gar nicht so sehr wie ein Fremdkörper wirken.

