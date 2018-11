„Der ORF muss werden wie Nemo: Bunt, digital, schnell“

Im Mai 2018 zog Franz Maurer – hauptberuflich Partner eines deutschen Familienunternehmens – auf einem Regierungsticket in den ORF-Stiftungsrat ein. Er leitet den FPÖ-„Freundeskreis“ im obersten ORF-Aufsichtsgremium und skizziert im „Presse“-Interview, was er sich von der ORF-Geschäftsführung erwartet: „Aus unserer Sicht muss der ORF werden wie Nemo: bunt, fröhlich, digital und schnell.“ Und das gepaart mit „guten Inhalten“ und „objektiver Berichterstattung“. An dieser hat die FPÖ zuletzt immer wieder Zweifel angemeldet. Auch Maurer tut das – und zitiert eine vom „Kurier“ in Auftrag gegebene OGM-Umfrage aus dem März: „Es gibt einen hohen zweistelligen Anteil der Leute, die das Programm des ORF nicht objektiv finden.“ Der ORF müsse also „näher an den Kunden“. Man sei „in vielen Bereichen zu weit weg“ – und „das spiegeln auch die Quoten wider“.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.11.2018)