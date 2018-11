Stefan Petzner bei ORF-"Dancing Stars" am Parkett

Am 15. März gibt es nach längerer Pause eine neue Staffel von "Dancing Stars" - und bei der Besetzung der nicht-professionellen Tänzer eine Überraschung. Denn Stefan Petzner ist fix mit dabei. Petzner, der 2013 aus dem BZÖ ausgeschlossen worden war, trat in den vergangenen Jahren als Buchautor und PR-Berater in Erscheinung. Und war, weil ein enger Vertrauter Jörg Haiders, unlängst in mehreren Diskussionen zu dessen zehntem Todestag zu Gast.

Während unter den (mehr oder weniger prominenten) Kandidaten der vergangenen Jahre bisher häufig Ex-Sportler, ORF-Moderatoren und Schauspieler oder Sänger vertreten waren, sah man bisher noch keine Ex-Politiker. Petzner sagt übriges, er sei "tanztechnisch ein Mensch, der wirklich bei null anfängt."

Weitere Kandidaten bei den "Dancing Stars" in der zwölfte Staffel sind Schauspieler Michael Schottenberg, Box-Weltmeisterin Nicole Wesner, Kabarettist Soso Mugiraneza und Schauspieler Martin Leutgeb. Leutgeb - er verletzte sich bei den Vorbereitungen zur elften Staffel - bekommt damit eine zweite Chance. Mirjam Weichselbraun und Klaus Eberhartinger werden wieder moderieren.

(rovi)