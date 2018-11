Michael Lang tritt als APA-Chefredakteur zurück

Es war der Sommer 2005, in dem die Austria Presse Agentur zeitgleich einen neuen Newsroomtt in Naschmarkt-Nähe und einen neuen Chefredakteur bekam. Michael Lang übernahm das Amt damals von Wolfgang Mayr. 13 Jahre sind seither vergangen und eigentlich hätte Michael Lang laut Vertrag noch bis Mitte 2021 im Amt bleiben sollen. Doch auf eigenen Wunsch hört der gebürtige Wiener nun vorzeitig auf und legt seinen Posten als Chefredakteur der Austria Presse Agentur mit Jahresende zurück. "Nach einer fast einjährigen Analyse- und Konzeptionsphase zur Zukunft der Nachrichtenagentur ist es Zeit für einen Strukturwandel und einen Neubeginn", sagt der 54-Jährige. Der APA bleibt er aber auch weiterhin erhalten, er wird im Management verantwortliche für Konzern- und Internationalisierungsprojekte sein.

Lang hat seine mehr als 30-jährige Agenturkarriere in der Chronik-Redaktion der APA begonnen, Mitte der neunziger Jahre das Ressort für drei Jahre geleitet und 1997 die Position des Stellvertretenden Chefredakteurs übernommen. Gleichzeitig mit der Übersiedlung der APA aus Heiligenstadt (und dem Schatten der "Krone") in den von ihm gestalteten Newsroom am Wiener Naschmarkt wurde er zum Chefredakteur bestellt.

Der derzeit dienstälteste Agentur-Chefredakteur in der Gruppe der europäischen Nachrichtenagenturen machte sich neben Einsatz für die Unabhängigkeit der Agenturberichterstattung vor allem durch nnovationsprojekte und die Transformation der Redaktion zu dem auch technologisch führenden journalistischen Dienstleister Österreichs einen Namen. Lang gilt unter Kollegen in der Branche als einer umgänglichsten, aufgeschlossenen mit viel Humor. Legendär waren seine bissig-liebevollen Moderationen der Verleihung der "Journalisten des Jahres".

Die APA-Chefredaktion wird ab 2019 aus Johannes Bruckenberger, Katharina Schell und Werner Müllner bestehen. Die Geschäftsführung wird in den Sitzungen mit Vorstand und Aufsichtsrat am 11. Dezember die Bestellung von Johannes Bruckenberger zum neuen Chefredakteur der APA vorschlagen. Bruckenberger ist Leiter des Innenpolitikressorts und seit 2005 stellvertretender APA-Chef.

(red./awa)