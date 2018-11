Arabische TV-Moderatorin in Israel sang Wutbrief von Zuschauer

Eine arabische TV-Moderatorin in Israel hat einen kreativen Weg gefunden, mit dem Wutbrief eines Zuschauers umzugehen. Lucy Aharish vertonte die Mail mit Hilfe ihres jüdischen Ehemanns und sang sie während einer Nachrichtensendung gemeinsam mit ihm vor.

Ihre Hochzeit mit Tsahi Halevi, einem Schauspieler aus der Netflix-Serie "Fauda", hatte im vergangenen Monat heftige Reaktionen bei rechts-religiösen Politikern, aber auch viel Zuspruch ausgelöst. In der Mail des Zuschauers hieß es unter anderem: "Zu Beginn jedes Programms sagt Lucy ihre Grußworte auch auf Arabisch. Das ist unpassend und sehr irritierend. Dass sie Araberin ist, gibt ihr nicht das Recht, auf Arabisch zu grüßen." Die Leitung des israelischen Senders müsse ihr das verbieten, forderte der Zuschauer.

Dies wird offenbar nicht geschehen: Als Refrain sang Aharish als deutlichen Protest immer wieder die arabischen Worte "Maza al-kheir" (Guten Abend), während ihr Mann sie auf der Gitarre begleitete.

Israeli-Arab news anchor @lucyaharish received a viewer complaint about greeting her Israeli viewers with Masa El Chir (Good Evening in Arabic.) In response, she & her Israeli-Jewish husband @TsahiHalevi added music & sang the complaint letter on live TV.https://t.co/FzOCZan7EO