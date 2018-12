"Seniorenclub"-Kellnerin Hilli Reschl mit 92 Jahren gestorben

Hilli Reschl ist tot: Die Wienerin war als "Frau Anni" im legendären ORF-Format "Seniorenclub" einem großen Publikum ans Herz gewachsen. Am Sonntag ist sie im Alter von 92 Jahren in ihrer Heimatstadt Wien gestorben, wie "Wien heute" unter Berufung auf Reschls Sohn berichtet. Die Schauspielerin wirkte bis zur Einstellung des Formats in 1.238 Ausgaben des Formats für ältere Menschen mit.

Die am 18. April 1926 geborene Reschl kam über die Ausbildung am Konservatorium und einige Jahre als Soubrette an mehreren Landesbühnen Ende der 1960er-Jahre zum Team des "Seniorenclubs". Dort war sie knapp 30 Jahre an der Seite der Ober Kurt Sobotka, Ossy Kolmann, Alfred Böhm und Rudolf Buczolich die Frau Anni. Nach dem Aus der Sendung hatte Reschl ihren letzten großen Theaterauftritt 2013 in Gerald Pichowetz' Gloria Theater in "Arsen und Spitzenhäubchen".Für ihr Lebenswerk wurde ihr bereits 1978 das Goldene Verdienstzeichen des Landes Wien sowie 2001 das Silberne Ehrenzeichen des Landes Wien verliehen.