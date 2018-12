Kathrin Gulnerits wird neue „News“-Chefredakteurin

Kathrin Gulnerits wird neue Chefredakteurin von "News". Sie folgt Esther Mitterstieler, die am Dienstag bestätigte, dass sie "News" verlässt. Aus der Redaktion des Magazins war seit längerem zu hören, dass Mitterstieler seit dem Spätsommer die Führung des Magazins großteils ihrer - bisherigen - Stellvertreterin Gulnerits überlassen hat.

Mitterstieler holte die gebürtige Leipzigerin im Mai 2017 als Chefin vom Dienst zum Magazin, schon im April 2018 stieg sie zur stellvertretenden Chefredakteurin auf. Ab 1. Jänner übernimmt sie die Verantwortung: „Ich freue mich auf eine herausfordernde Aufgabe mit einem kleinen, aber umso engagierteren Team.“ Gulnerits hat in Leipzig Journalismus und Politik studiert. 1996 übersiedelte sie nach Österreich und begann beim "Wirtschaftsblatt", später war sie Kolumnistin und Ressortleiterin der Spezialredaktion Immobilien für "Wirtschaftsblatt" und "Presse".

Die gebürtige Südtirolerin Mitterstieler scheidet per Jahresende aus. Sie hat sich für die Leitung des Wirtschaftsressorts im Aktuellen Dienst beim ORF-Radio beworben.

Eine schwere Aufgabe

Die Führung von "News" ist mit Sicherheit keine leichte Aufgabe: Dem 1992 gegründete Wochenmagazin der VGN Medien Holding geht es nicht besonders gut. Schon seit längerem gibt es das Gerücht, "News" werde im Mai 2019 zum letzten Mal erscheinen. VGN-Chef Horst Pirker sagt der "Presse" vergangene Woche auf die Frage, ob das Magazin das nächste Jahr zur Gänze erleben wird, allerdings: "Wir haben die Planung abgeschlossen. Es ist für 2019 voll geplant."

Heute hat das Heft mit 4,1 Prozent (und ca. 310.000 Lesern) dieselbe Reichweite wie das ebenfalls zum Verlag gehörende "Profil", im Schnitt 110.000 verkaufte Ausgaben, in den fetten Magazinjahren der 1990er waren das noch doppelt so viele. Am Montag war bekannt geworden, dass Roman Gerner, zuletzt Verkaufsleiter der NP Druck, Managing Director von "News" wird.

Schon seit Monaten und spätestens seit Sommer wird darüber spekuliert, wie lange Pirker das von den Brüdern Wolfgang und Helmuth Fellner gegründete Magazin, das der Verlagsgruppe einst den Namen gab, am Leben erhalten werde.

>>> Wie lange wird es "News" noch geben?

(red.)