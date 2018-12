Bedenklich? Kanzler sucht im ORF "Lebensretter 2018"

„Tag für Tag vollbringen in unserem Land viele Menschen eine Heldentat, indem sie Leben retten und anderen Menschen helfen. Viel zu selten werden die Geschichten dahinter erzählt und die Heldinnen und Helden vor den Vorhang geholt“, sagt Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Um daran etwas zu ändern und mehr Bewusstsein zu schaffen, bitten das Bundeskanzleramt, der ORF und die „Kronen Zeitung“ die „Lebensretter 2018: Österreichs Heldinnen und Helden“ vor den Vorhang.

Am Donnerstag um 21.05 Uhr werden in ORF 2 neun „mutige Lebensretterinnen und Lebensretter aus den Bundesländern“ sowie eine „besondere Teamleistung“ und ein „internationaler Einsatz“ gekürt, heißt es am Dienstag in einer gemeinsamen Aussendung. Durch den Abend führt Barbara Stöckl die Landesstudios präsentieren „ihre“ Helden schon ab 13. Dezember in den „Bundesland heute“-Sendungen.

Kritik an "bedenklichem Crossover"

Ausgewählt wurden die Helden aus Vorschlägen der ORF-Landesstudios und der „Krone“. Unter den Auszuzeichnenden finden sich Teams sowie Einzelpersonen aus Flugrettung, Bergrettung, Wasserrettung, Polizei, Feuerwehr sowie Feuerwehrtaucher - und ein Zwölfjähriger.

Ausgewählt wurden die Gewinner von einer „hochkarätigen“ Jury, wie es in der Aussendung weiter heißt – die allerdings einen stark politischen Hintergrund hat. Wie der „Standard“ berichtet, zählte etwa Regierungssprecher Peter Launsky-Tieffenthal zu ihr, wie auch seine Mitarbeiterin Lilly Kunz aus dem Bundeskanzleramt. Weiters vertreten sind „Krone"-Chefredakteur Klaus Herrmann und ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz.

Der Kultursprecher der Liste Jetzt, früher Liste Pilz, bewertet das „Crossover zwischen Bundeskanzleramt und ORF" als sehr bedenklich. Der ORF habe nicht die Aufgabe, „die Ideen des Bundeskanzleramts umzusetzen“, wird er im „Standard“ – allerdings ohne namentliche Nennung – zitiert. „Wenn Sebastian Kurz Menschenleben retten will, dann soll er das zum Beispiel im Mittelmeer tun.“ Neos und SPÖ äußerten sich zur Sendung bisweilen nicht.

(Red.)