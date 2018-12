Fernsehen mit Kultur vom 14. bis 20. Dezember

Lange hat es gedauert, bis Expolizist Sepp Ahorner darüber hinweggekommen ist, dass seine Familie bei einem Autounfall getötet wurde. Doch im zweiten „Landkrimi" aus Oberösterreich – „Der Tote im See" – wird die alte Wunde wieder aufgerissen: Die Linzer Kriminalbeamtin Grete Öller (Maria Hofstätter) und ihre Kollegin Lisa Nemeth (Miriam Fussenegger) ermitteln in einem Fall – und finden Hinweise, dass der Mann, der erschossen im Stausee Steyrerdurchbruch gefunden wurde, jener fahrerflüchtige Lenker war, der Sepps Familie auf dem Gewissen hatte . . . Wie schon beim ersten „Landkrimi"-OÖ („Der Tote am Teich") führte Nikolaus Leytner („Der Trafikant") Regie. „Das Besondere beim ersten Film waren die Landschaft und die Besetzung", findet Josef Hader. Auch der neue Film um seine Figur Sepp Ahorner hat diesen „besonderen Charakter" (19. 12., 20.15 Uhr, ORF eins).