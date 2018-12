"Spiegel"-Reporter erfand in großem Umfang Geschichten

Das deutsche Nachrichtenmagazin "Spiegel" legt offen: Ein Reporter des Hauses hat "in großem Umfang eigene Geschichten manipuliert". In den vergangenen Tagen habe sich der Verdacht gegen den Journalisten Claas Relotius erhärtet. Der damit konfrontierte Reporter habe inzwischen Fälschungen zugegeben und das Medienhaus verlassen. Betroffen sein könnten auch andere Medien.

Noch am 3. Dezember wurde Relotius - "Spiegel"-Mitarbeiter seit sieben, "Spiegel"-Redakteur seit eineinhalb Jahren - von der Jury des Deutschen Reporterpreises 2018 gelobt. Diese befand, er habe die beste Reportage des Jahres geschrieben - diesmal über einen syrischen Jungen.

Die Jury würdigte einen Text "von beispielloser Leichtigkeit, Dichte und Relevanz, der nie offenlässt, auf welchen Quellen er basiert", wie "Spiegel" schreibt. Heute weiß man: Die Quellen waren vage, vieles erfunden und erlogen.

Aufgeflogen nach Text über Bürgerwehr in Arizona

Der erste Verdacht, dass der Journalist Texte fälsche, sei ungefähr zur Zeit der Preisverleihung aufgetaucht, schreibt der "Spiegel". Denn Relotius habe eine Reportage über eine Bürgerwehr in Arizona verfasst. Deren Pressesprecherin meldete sich und fragte, wie ein solcher Text zustande kommen könne, ohne dass jemand mit den Mitgliedern der Bürgerwehr gesprochen habe. Da Relotius bei diesem Text einen Co-Autor hatte, der den Betrug nicht mittragen wollte, sei die Fälschung aufgeflogen.

Der Fall markiere einen Tiefpunkt in der Geschichte des "Spiegel", heißt es auf der Website des Magazins: "Die selbst gesteckten Ziele wurden verfehlt, eigene Ansprüche weit unterboten, alte Werte verletzt, wie oft genau und in welchen Weisen, wird noch zu ermitteln sein." Der "Spiegel" bittet um Entschuldigung.

Dieser Tiefpunkt kommt noch dazu in einer für das Magazin ohnehin schwierigen Zeit. Ende Oktober hat Klaus Brinkbäumer sein Amt als Chefredakteur nach etwas mehr als dreieinhalb Jahren abgegeben. Mit dem neuen Jahr ist Steffen Klusmann, zuletzt Chef des "Manager Magazins" am Werk, gemeinsam mit Barbara Hans und Ullrich Fichtner. Der Betrugsfall macht den Amtsantritt für den neuen Chefredakteur nicht unbedingt einfacher. Was am Mittwoch auffiel, war, wie ausführlich und transparent der "Spiegel" mit der Nachricht zum internen Betrugsfall umging. Stundenlang war die Meldung und viel Hintergrund dazu der wichtigste Text auf "Spiegel Online".

Relotius schrieb auch für andere große deutsche Medien. Diese haben sich bislang nicht zu Wort gemeldet.

In der Zwischenzeit war auf Twitter ein ganz Profil des Redakteurs Claas Relotius aufgetaucht, von dem zwei Tweets abgesetzt wurden. Das erste hieß: "Fleischauer hat mir geholfen". Jan Fleischauer ist Kolumnist im "Spiegel". Das zweite Tweet lautete: "Bei 10.000 Followern, packe ich aus, wer sonst noch aller getürkt hat." Der Account war kurz darauf wieder gelöscht.

>> zum "Spiegel"-Bericht

(Red.)