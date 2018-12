Renner-Preis für "Presse"-Redakteure

„Die Presse“-Redakteure Judith Hecht und Nikolaus Jilch wurden mit dem Dr.-Karl-Renner-Publizistikpreis für investigativen Journalismus ausgezeichnet – gemeinsam mit den ORF-Journalisten Hans Wu und Emanuel Liedl. Die Preisverleihung erfolgte am Dienstag im Wiener Rathaus.

Die vier Wirtschaftsjournalisten hatten über Monate hinweg den Skandal rund um Optioment recherchiert, bei dem mehr als zehntausend österreichische Bitcoinanleger geschädigt wurden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Betrugs – unter anderem gegen vier mutmaßliche Hintermänner aus Österreich.

Optioment war einer der bisher größten europäischen Anlegerskandale rund um Kryptowährungen – mit Epizentrum in Österreich. Die Kooperation zwischen den zwei Medienhäusern wurde von der Jury des Österreichischen Journalistenclubs als besonders positives Beispiel für modernen Journalismus hervorgehoben. Aus der Recherche sind drei Beiträge für das ORF-Wirtschaftsmagazin „ECO“, eine Dokumentation für 3Sat und mehr als 50 Artikel für „Die Presse“ entstanden.

Abwechselnd an der Spitze standen ORF und „Presse“ beim Titel Redaktion des Jahres, den das Branchenmagazin „Der Österreichische Journalist“ verleiht – diesmal landete „Die Presse“ auf Platz zwei, ebenso Chefredakteur Rainer Nowak nach Corinna Milborn von Puls 4. Ex aequo siegten Thomas Kramar („Die Presse“) und Clarissa Stadler (ORF) in der Kultur, als besten Außenpolitiker teilen sich die Unternehmen Karim El-Gawhary. Journalist des Jahres ist Armin Wolf, Heinz Nussbaumer erhält den Sonderpreis fürs Lebenswerk. Weitere „Presse“-Erfolge: Anneliese Rohrer wurde beste Kolumnistin. Hanna Kordik und Josef Urschitz belegen Platz zwei der Wirtschaft. Unter den Top Ten ihrer Ressorts: Anna Thalhammer, Norbert Mayer, Christian Ultsch, Clemens Fabry, Anna-Maria Wallner, Alice de Grancy, Julia Neuhauser, Senta Wintner, Florian Asamer, Teresa Schaur-Wünsch. Zudem stellt „Die Presse“ mit Köksal Baltaci, Erich Kocina, Ulrike Weiser, Eva Winroither und Martin Stuhlpfarrer fünf der zehn besten Chronikjournalisten.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.12.2018)