Ein Handshake vom Kanzler für Österreichs Helden

Vielleicht wird 2018 als das Jahr eingehen, in dem die ORF-"Lebensretter" geboren wurden. 25 Jahre nach der Einführung von "Licht ins Dunkel" hat der ORF sich eine neue herzerwärmende Sendung für die Weihnachtszeit geschenkt. Da wird zwar nicht für karitative Zwecke gesammelt, dafür aber Werbung für eine Tugend gemacht, die etwas aus der Mode geraten ist: die Hilfsbereitschaft. Und weil Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in diesem Jahr aufgrund der EU-Ratspräsidentschaft mehr Zeit in Brüssel und Straßburg als am Wiener Ballhausplatz verbracht hat, ermöglichte ihm der ORF, die vernachlässigte Bürgernähe in nur einer Fernsehstunde aufzuholen. Als Initiator der Lebensretter-Ehrung stellte ihn Moderatorin Barbarta Stöckl vor. Die hatte in ihrer unnachahmlichen Art, mit sehr softer Stimme eingeleitet, worum es an diesem Abend gehen sollte. Jene Helden zu ehren, "die im richtigen Moment das Richtige tun". Konkret also berufliche Retter von Feuerwehr, Bundesheer oder Polizei, Einsatzkräfte von Wasser- und Bergrettung, aber auch freiwillige Helfer.

Je ein Held oder ein Heldenteam pro Bundesland wurden an diesem Galaabend im ORF-Zentrum auf dem Wiener Küniglberg gekürt, dazu in der Kategorie "Teamleistung" stellvertretend für die vielen Helfer bei den Aufräumungsarbeiten im überfluteten Lesachtal einige Vertreter der freiwilligen Feuerwehren aus den umliegenden Ortschafte. Die Jury-Arbeit musste sich Kurz nicht selbst antun. Stattdessen suchten Regierungssprecher Peter Launsky-Tieffenthal, ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz und "Krone"-Chefredakteur Klaus Herrmann die Lebensretter des Jahres aus. Eine interessante Allianz der beiden größten Medien des Landes mit dem Kanzleramt. Bei dieser Jurysitzung wäre man gern Mäuschen gewesen.

Die Ehrung fand bereits am Sonntag statt, eine Zusammenfassung lief am Donnerstag um 21.05 Uhr auf ORF 2, eine fast doppelt so lange Fassung ist in der TV-thek ebenso abrufbar. Doch die Live-Sendung wurde nicht zum Quotenhit: nur 419.000 Menschen sahen sich die Show an. Der "Schauplatz", der sonst auf diesem Sendeplatz programmiert ist, hatte eine Woche zuvor 647.000 Zuschauer.

Kurz: "Es ist ein sicheres Land"

Sebastian Kurz jedenfalls bekam ausreichend die Gelegenheit, sich als freundlicher Staatsmann und Ehrer der unbemerkten, unbedankten Retter des Landes zu präsentieren. Im Zwiegespräch mit Barbara Stöckl erzählte er zu Beginn, wie "wunderschön" Österreich sei: "Es ist ein sehr lebenswertes, ein sicheres Land, in dem Menschen füreinander da sind, wenn jemand Hilfe braucht." Er hoffe, "dass wir mehr und mehr zu einer Gesellschaft werden, wo ein Arbeitgeber, ein Kollege, es nicht als Problem sieht, wenn jemand ehrenamtlich aktiv ist und vielleicht in einer Krisensituation fehlt oder einen Tag frei braucht." Da war viel Zeit für freundliche Stehsätze, aber Kurz ließ die Chance verstreichen, die ihm gebotene Bühne dafür zu nutzen, mit Charme und Witz zu punkten. Eine Stunde lang wurden die Helden (drei Frauen, zwölf Männer) in kurzen Einspielern vorgestellt, danach gab der Kanzler jedem einzelnen Lebensretter eine Plakette und einen Handshake. Zum Schluss sang Schlagersternchen Petra Frey den Song "Heroes", Stöckl sinnierte: "Vielleicht steckt in jedem von uns ein Held, eine Heldin".

Insgesamt war das also ein glatte Feierstunde ohne viel Emotionen. Eine Belangsendung für Kanzler, Krone und ORF. Nur ein kleiner Schnitzer passierte ganz zum Schluss: Das Mikro des Kanzlers blieb an, so waren seine Gratulationsworte an die zwei Dutzend Lebensretter sehr gut hörbar und nun ja, was soll man sagen: Sie fielen nicht unbedingt durch besondere sprachliche Vielfalt auf. Stets freundlich lächelnd sagte er immer wieder: "Danke sehr. Wirklich beeindruckend." - "Vielen vielen Dank. Alle Gute."- "Unglaublich, was ihr machts." - "Danke sehr." Die Kollegen von Maschek werden sich über das Rohmaterial freuen.

