Benko darf bei "Kurier" und "Kronen Zeitung" einsteigen

Immobilieninvestor Benko kauft sich bei "Krone" und "Kurier" ein

Paukenschlag in der Medienbranche: Die Signa-Gruppe von Rene Benko beteiligt sich an "Krone" und "Kurier". "Wir werden insbesondere unser starkes Know-How in der Digitalisierung traditioneller Geschäftsmodelle erfolgreich in die Partnerschaft einbringen", sagt Benko.