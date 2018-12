Radiomoderator rettet suizidalem Hörer das Leben

Eine vorweihnachtliche Geschichte mit Happy End: Der britische Radiomoderator Iain Lee rettete am Mittwochabend einem seiner Hörer das Leben, berichtet der britsche "Guardian". Der Hörer, der sich Chris nannte, rief in seiner Sendung an und erzählte, dass er sich das Leben nehmen wollte. Er leide an posttraumatischem Stress-Syndrom und habe eine Überdosis Tabletten geschluckt, sagte er. Lee hielt den Mann eine halbe Stunde lang im Gespräch, bis die Rettung ihn erreichnte. Gleichzeitig informierte der Radiosender die Polizei und Rettungskräfte.

Der Moderator entlockte seinem Hörer auch Details über seinen Aufenthaltsort und wie er aussieht, was ebenfalls zur Rettung beitrug. Der Mann befand sich auf einer Straße in Plymouth, Südwestwengland. Er erzählte Lee, dass er Ende 50 sei und seine Sendung seit etwa einem Jahr höre.

Moderator hat selbst Depressionen

Lee spricht in seiner Sendung selbst über psychische Probleme. Der Moderator, der an der britischen Version des "Dschungelcamp" teilgenommen hat, leidet an Depressionen. Vergangenen Monat verriet er seinen Hörern, dass er selbst Selbstmordgedanken hatte, nachdem er seine Antidepressiva abgesetzt hat.

"Es gab immer wieder lange Pausen im Gespräch, bei denen ich dachte, er ist jetzt gestorben", sagte Lee. "Das war furchtbar." Wie Polizei und Rettungskräfte bestätigten, wurde der Mann in ein Krankenhaus in Plymouth eingeliefert.

>> Bericht im "Guardian"

Hilfe bei Suizidgefahr Wer Selbstmordgedanken hat, sollte sich an vertraute Menschen wenden. Oft hilft bereits das Sprechen über die Gedanken dabei, sie zumindest vorübergehend auszuräumen. Wer für weitere Hilfsangebote offen ist, kann sich an die Telefonseelsorge wenden: Sie bietet schnelle erste Hilfe an und vermittelt Ärzte, Beratungsstellen oder Kliniken. Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person von Depressionen betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefon-Seelsorge unter der Nummer: 142. www.suizid-praevention.gv.at

