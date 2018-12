Das ist doch einfach nicht wahr!

Sie war die Comedy-Sensation des Jahres: Hannah Gadsby. In ihrer Show „Nanette“ (Netflix) erzählte sie von ihrem Aufwachsen als lesbischer Teenager in Tasmanien. Von ihrer bigotten Verwandtschaft. Den überforderten Freunden. Vom homophoben Kerl an der Bushaltestelle, dem sie mit einem coolen Spruch das Maul gestopft habe. All das erzählte sie, um uns in der zweiten Hälfte des Abends zu überraschen: Sorry, stimmt alles nicht. In Wirklichkeit war die Reaktion der Freunde ganz okay, das mit der Verwandtschaft ist komplizierter. Und ihre Schlagfertigkeit hat ihr damals nichts genutzt: Der Typ an der Bushaltestelle hat sie krankenhausreif geprügelt. Sie habe eine zugerichtete Version ihres Lebens erzählt, weil sie besser zur Show passe. Dazu habe sie keine Lust mehr. Darum höre sie als Comedian auf.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.12.2018)