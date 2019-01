Martin Thür: „Ein Zuckerbäcker bin ich nicht“

In Ihrer ersten Arbeitswoche beim ORF im Oktober haben Sie auf Instagram ein Foto mit einem Mikrofon des Senders und den Hashtag #EndlichORF gepostet. Wollten Sie so sehr zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk, und sind Sie jetzt angekommen?



Martin Thür: Ganz sicher. Ich habe schon einige Stationen und Sender hinter mir und möchte nichts davon missen, aber der ORF ist einfach die Champions League. Es ist noch einmal etwas anderes, Information für so ein großes Publikum zu machen und dann noch in einer so besonderen Sendung wie der „Zeit im Bild 2“. Ich habe meinen Traumjob!



Sie sind nicht nur von außen in den ORF gewechselt, sondern haben mit der „ZiB 2 am Sonntag“ gleich eine eigene Sendung bekommen. Da fragt man sich schon: Wie hat der das gemacht?

