Wie Stephen King einer Lokalzeitung neue Abonnenten brachte

Am Freitag war Horrorautor Stephen King wohl ziemlich erschrocken: Die Lokalzeitung „Portland Press Herald“, die in und um Kings Geburtsstadt Portland im Bundesstaat Maine erscheint, hatte angekündigt, aus Einsparungsgründen keine regionalen, von freien Redakteuren verfassten Buchrezensionen mehr in ihrer Sonntagsausgabe, dem „Maine Sunday Telegram“, zu veröffentlichen. King beschwerte sich auf Twitter: Autoren aus Maine seien auf lokale Kritiken angewiesen, um Brot und Milch kaufen zu können, schrieb er. Und forderte seine Follower auf: „Retweetet das, wenn ihr aus Maine seid (und auch, wenn nicht). Sagt der Zeitung, das nicht zu tun.“

Der „Portland Press Herald“ wusste Kings Aufruf innerhalb kürzester Zeit in eine Twitter-Challenge umzuwandeln: Nur eine halbe Stunde später meldete die Zeitung auf Twitter, dass sie die Buchkritiken sofort zurückbringen würde, wenn King hundert seiner Follower dazu bewegen könne, ein Online-Abo abzuschließen. Unter den Kennwörtern „King“ und „Carrie“ (der Titel seines Durchbruchromans) waren bereits Promo-Codes eingerichtet. „Stephen King hat mich geschickt“, war auf der Seite des Abo-Services zu lesen.

These are challenging times for newspapers. But here’s an offer: If you can get 100 of your followers to buy digital subscriptions to the @PressHerald, we will reinstate the local book reviews immediately. Use the promo code KING. Deal? https://t.co/5eoqjQ2psV