Serie: Schräge Lebenstipps eines Rappers auf Netflix

„Kill your Masters“, steht in verschiedenen Schriftzügen auf den immer schwarzen T-Shirts. Darin steckt ein übergewichtiger Mittvierziger aus der schwarzen Community von Atlanta, Georgia, und spricht mit dunkler Miene, eine dicke Goldkette um den Hals, von der Benachteiligung und den schwelenden Problemen der schwarzen Bevölkerung. Vor allem hier in den Südstaaten. Es gebe weniger Bildungschancen, kaum „schwarze“ Wirtschaftsleistung (Produkte, die von Schwarzen produziert und verkauft werden), jede Menge Vorurteile, überdurchschnittlich viele Teenagerschwangerschaften, grassierende Armut, . . ., moniert Michael Render alias Killer Mike in seiner Doku-Serie „Trigger Warning with Killer Mike“ auf Netflix.

Provokant legt der Rapper und Grammy-Award-Gewinner den Finger in diese gesellschaftlichen Wunden. Er zeigt außerdem recht originell, dass es auch anders sein könnte. Und das ohne Gewaltanwendung – auch wenn seine Wortwahl (das T-Shirt-Zitat stammt aus dem gleichnamigen Song des von Killer Mike und El-P gegründeten Hip-Hop-Duos Run the Jewels) anderes verheißen mag: Killer Mike ist resolut, aber er kommt in Frieden. Und das ist aufschlussreich, kurzweilig und amüsant . . .

Der Tabubruch gehört nicht nur zu seinem Rappergehabe, er steht schon im Titel: Sogenannte Trigger Warnings sollen in Zeiten der Political Correctness das Publikum vor potenziell „gefährlichen“ Inhalten warnen. Vor einem wie Killer Mike zum Beispiel und seinen radikalen Ideen. Wenn er etwa in einer Folge das Bildungssystem aufs Korn nimmt, begnügt er sich nicht damit, Schülern zu erklären, sie sollten lieber ein Handwerk lernen, als sich in Berufsträume wie Raumfahrer oder Präsident zu versteigen – er will es besser machen als das System, das er kritisiert. Wie kriegt man jedoch Arbeitslose dazu, sich für Weiterbildungsvideos zu interessieren? Richtig! Man verpackt die Information in einen Berufsbildungsporno. Da gibt's einen Blowjob, während der Abfluss gereinigt oder eine Steckdose ausgetauscht wird. Schräg. Aber „nichts motiviert besser als Sex“, ist Killer Mike überzeugt.

Die Angst vor schwarzen Nachbarn

Meint er das ernst? Sein Versuch, den Menschen irgendeine Perspektive anzubieten, die besser ist als keine, ist es jedenfalls. In Folge drei etwa kümmert er sich um verfeindete schwarze Gangs: „Ich liebe Outlaws!“ Aber die meisten Mitbürger tun es nicht, weil sie Angst vor ihnen haben. So wie vor Killer Mike, der groß, schwer und auf den ersten Blick durchaus gefährlich ausschaut. „Es tut mir leid für meine Nachbarn, die vielleicht ein bisschen Angst vor mir haben“, weil sie sich so die Chance auf wertvolle Begegnungen mit anderen Menschen nehmen, sagte er dem Onlinemagazin „The Bitter Southerner“. Es könne „ganz schön schwierig sein“, als junger Schwarzer in Georgia zu leben, in den Südstaaten, die von den anderen verachtet würden – aber er sei stolz darauf. Er sei nicht davongelaufen und habe Erfolg: „I rap. I wear cheesy jewelery. I bounce around on stage. But when I take that shit off and go home, I fish. And I'm your neighbor.“

Als 2014 ein 18-jähriger schwarzer Schüler Opfer rassistischer Polizeigewalt wurde und es kein Verfahren gegen den mutmaßlichen Täter gab, hielt der Rapper auf einem Konzert eine berührende Ansprache, die ihn USA-weit bekannt machte. Mittlerweile zählt er wegen seines sozialen Engagements zu den einflussreichen Persönlichkeiten seiner Stadt. Rapperkollege Big Boi wünschte ihn sich sogar als Bürgermeister für Atlanta, und die Stadt widmete ihm aus Dankbarkeit einen Tag: Der 17. Juli ist Killer-Mike-Day.

Doch so überzeugend er auch sein mag – eines wollte ihm bei seiner Doku nicht gelingen: die Gründung einer Religion, deren Jünger statt des weißen Jesus den schwarzen, bekifften Sleepy als ihren Messias anbeten. Aber das hat er ohnehin nicht ernst gemeint. Oder doch?

