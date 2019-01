"Horizont"-Chefredakteurin wechselt zum "Kurier"

Die "Freizeit" des "Kurier" bekommt zum 30. Geburtstag eine Chefredaktion und zum ersten Mal in ihrer Geschichte wird das eine Frau sein. Marlene Auer, 31, seit 2015 Chefredakteurin und Herausgeberin des Branchenmagazins" Horizont" im Manstein Verlag und davor Chefredakteurin des Gourmetmagazns "Falstaff", übernimmt die Samstagsbeilage von Martin Kubesch, der die Leitung nach knapp fünf Jahren abgibt. Die gebürtige Grazerin Auer begann ihre Karriere bei der Wochzeitung "Der neue Grazer", danach folgten Stationen bei der Gratiszeitung "Heute" in Wien, beim Bohmann Verlag und in der Stadt Wien.

Die "Freizeit" wird in diesem Jahr 30 Jahre alt. Die Samstagsbeilage hat eine Reichweite von 6,2 Prozent und wöchentlich 462.000 Leserinnen und Lesern (MA 2017/2018).

Jürgen Hofer wird neuer Chefredakteur des "Horizont". – Manstein

Ihre Funktion beim "Horizont" übernimmt ab März ihr bisheriger Stellvertreter Jürgen Hofer. Er verantwortet als Chefredakteur auch die Magazine "Bestseller“ und „update“ sowie die dazugehörigen Digitalplattformen. Vor seiner Tätigkeit im Manstein Verlag war Hofer vier Jahre beim Branchenmedium „Medianet“ zuletzt als leitender Redakteur für das Ressort "Medien & Marketing" verantwortlich. Zuvor war der Absolvent der FH Joanneum Graz („Studiengang „Journalismus & Unternehmenskommunikation“) in verschiedenen Positionen in Medien sowie der Agentur- und Marketingbranche tätig.