"Presse"-Redakteurin Eva Winroither bekommt Wiener Journalistinnenpreis

Originalität, Weltoffenheit, eine Affinität zu Frauenthemen - diese drei Kriterien für den Wiener Journalistinnenpreis erfüllt „Presse“-Redakteurin Eva Winroither laut der Jury hervorragend - weshalb sie am Donnerstagabend mit dem Preis ausgezeichnet wurde. „Eva Winroither taucht in die Themen mit einem hohen Grad an Sachlichkeit, Unvoreingenommenheit und Unbefangenheit ein“, heißt es in der Jurybegründung. „Ihre tiefgründigen und fundierten Recherchen machen Hintergründe transparent und Zusammenhänge sichtbar. Sie ist mutig und hartnäckig – detailgenau und analytisch, aber auch unterhaltsam.“

Winroither ist seit 2011 Chronikredakteurin und leitet das Leben-Ressort der „Presse am Sonntag“ gemeinsam mit Kollegin Anna-Maria Wallner. Der Journalistinnenpreis, der inzwischen zum achten Mal vergeben wurde, ist eine Initiative des Frauennetzwerks Medien, der hervorragende journalistische Arbeit mit frauenpolitischem Fokus auszeichnet.

Jungjournalistinnenpreis an Noura Mann

Der mittlerweile zum dritten Mal vergebene Jungjournalistinnenpreis, den das Frauennetzwerk Medien in Kooperation mit dem Privatsender „PULS 4“ verleiht, ging an die „Standard“-Journalistin Noura Maan. „Beide Preisträgerinnen zeichnen sich durch ihr Engagement für die Sache und ihre Konsequenz in der Umsetzung aus. Sie sind Qualitätsjournalistinnen mit Vorbildunktion “, stellte Alexandra Wachter als stellvertretende Vorsitzende des Frauennetzwerks Medien und Moderatorin des Abends bei der Preisverleihung am 24. Jänner im Wiener Rathaus fest.

Die 29-Jährige Noura Maan ist seit fünf Jahren Außenpolitik-Redakteurin beim „Standard“ und war zuvor freie Mitarbeiterin bei der Associated Press und auch in der Auslandsredaktion des ORF tätig. „Noura Maans Geschichten sind präzise, ihre Kommentare sind analytisch und bringen Benachteiligung und Diskriminierung auf den Punkt“, begründete die Jury ihre Wahl. Die Berichterstattung von Maan steht „immer unter einem feministischen Blickpunkt“, wie sie selbst betont. Das zeigte sich etwa in ihrer pointierten Analyse des Falls Brett Kavanaugh.

Schirmherrschaft von Frauenstadträtin

Der Wiener Journalistinnenpreis ist mit 5000 Euro dotiert. Über die Vergabe entscheidet der Vorstand des Frauennetzwerkes Medien, der als Jury fungiert. Das Preisgeld stiftete die Wien Holding, die Statuette finanzierte die Wirtschaftsagentur Wien. Das Preisgeld von 1000 Euro für den Jungjournalistinnen-Preis stiftete der Privatsender PULS 4. Der diesjährige Wiener Journalistinnenpreis steht unter der Schirmherrschaft von Frauenstadträtin Kathrin Gaal, Stadtrat Peter Hanke und der designierten Vizebürgermeisterin Birgit Hebein.