Die Rückkehr der Opas nach Europa

Der erstaunlichste politische Slalom war diese Woche auf der Piste der Grünen, AltGrünen und zuletzt immer öfter auch Ex-Grünen zu beobachten. Gründervater Johannes Voggenhuber tritt bei den Wahlen zum Europaparlament für die ehemalige Liste Pilz als Spitzenkandidat an. Gleich hatte er im Namen seiner neuen Heimat Jetzt ein bestechendes Angebot an die alte, die von Werner Kogler geleitet wird. Der kandidiert nämlich auch für einen Spitzenjob in Europa, – für seine nicht mehr im Nationalrat vertretene Grüne Partei. Die Offerte von Jetzt: ein Wahlbündnis mit Voggenhuber als Nummer eins und dem grünen Rest dahinter – als Zweckgemeinschaft offenbar, um geringere Wahlchancen bei getrenntem Vorgehen zu vermeiden. Schon gibt es Zurufe aus der tiefsten Provinz, dass dies die Rettung sei. Die Grünen lehnten den Vorschlag umgehend ab, vielleicht auch deshalb, weil Pilz, Voggenhuber und Co. einst nicht ganz friktionsfrei die Partei verlassen hatten.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.02.2019)