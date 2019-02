Bericht über ORF-Moderator Rafreider: "Österreich" verurteilt

Im November waren die Ermittlungen gegen ihn eingestellt worden, nun ist ORF-Moderator Roman Rafreider eine Entschädigung zugesprochen worden: Die Mediengruppe "Österreich" ist am Donnerstag für die Berichterstattung über Ermittlungen gegen Rafreider zu einer Zahlung in der Höhe von 12.500 Euro verurteilt worden.

Bei den Meldungen auf "oe24.at", bei denen private Chat-Protokolle von Rafreider und seiner Ex-Freundin veröffentlicht wurden, wurde laut Gericht der höchstpersönliche Lebensbereich verletzt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Der Rechtsvertreter der Mediengruppe meldete Berufung an.

Mit Februar kehrte der Journalist in den ORF, nicht aber auf den Bildschirm zurück. Er soll sich "im Zuge der Neugestaltung von ORF eins der Entwicklung der neuen Informationssendungen widmen und die Informations-Redaktion unterstützen", wie es vom ORF heißt. Er war zuletzt auf eigenen Wunsch im Sonderurlaub.

Rafreider erschien nicht persönlich vor Gericht

Rafreider hatte nach der Veröffentlichung von fünf Online-Artikeln, die im Oktober 2018 erschienen waren, das Medium geklagt. Dabei wurden im Zuge der Berichterstattung über Ermittlungen gegen den "ZiB"-Moderator wegen angeblicher häuslicher Gewalt private SMS-Chat-Protokolle zwischen Rafreider und seiner ehemaligen Lebensgefährtin veröffentlicht. Mit der reißerischen Berichterstattung sei in den höchst persönlichen Lebensbereich eingegriffen worden, sagte Oliver Scherbaum, der Anwalt des Moderators. Rafreider war am Donnerstag nicht persönlich vor Gericht erschienen. Man könne davon ausgehen, dass es zu dieser Veröffentlichung keine Zustimmung gegeben habe, argumentierte Scherbaum.

Dem hielt der Vertreter der Mediengruppe entgegen, dass Rafreider in der Causa selbst an die Öffentlichkeit gegangen sei und in anderen Medien über sein Privatleben berichtet habe. Dem hielt Richter Stefan Romstorfer entgegen, dass die Interviews zeitlich nach der "oe24.at"-Berichterstattung stattgefunden haben und offenkundig deshalb, weil es einen Angriff auf seinen höchstpersönlichen Lebensbereich gegeben habe. Für die erlittene Kränkung wurde die Mediengruppe Österreich zu der Entschädigungszahlung von insgesamt 12.500 Euro verurteilt.

Anfang Oktober war Rafreider wegen Körperverletzung und gefährlicher Drohungen angezeigt worden. Die Ermittlungen gegen den Moderator wurden im November eingestellt.

(APA/red.)