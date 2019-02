Die Bundestheater sind weiterhin in der Gewinnzone

Mit einem satten Jahresgewinn konnte am Freitag in Wien die Holding der Bundestheater fürs Geschäftsjahr 2017/18 aufwarten: 14,9 Mio. Euro. Die Rücklagen, die von Burgtheater, Staats- und Volksoper sowie der Servicegesellschaft Art for Art und der Holding selbst gebildet werden konnten, betragen inzwischen sogar an die 52 Mio. Euro. Der Geschäftsführer der Holding, Christian Kircher, sprach bei der Vorstellung der Bilanz von einem sehr erfolgreichen Jahr. „Die Finanzierung ist bis 2021/22 gesichert.“ Man werde diese Mittel in den kommenden Jahren auch brauchen, sagte der Manager, der seit 2016 die Bundestheater verwaltet. Sie haben ein Jahresbudget von 250 Mio. Euro. Davon sind gut 180 Mio. Euro Personalkosten. Wenn die Löhne wie erwartet um rund drei Prozent steigen, sind die Rücklagen in drei Saisonen aufgebraucht. Seit der Ausgliederung der Bundestheater in die Selbstverwaltung 1999 sank der Personalstand um elf Prozent auf 2377 Mitarbeiter. Mit Kulturminister Gernot Blümel (ÖVP) werden intensive Gespräche über den künftigen Bedarf geführt.

Kircher ist derzeit mit einem Generationswechsel konfrontiert. Dieser verlaufe bisher sehr harmonisch, sagt er. Im Sommer übernimmt Martin Kušej die Burg, 2020 Bogdan Roščić die Staatsoper. Auch bei der Volksoper ist eine Veränderung absehbar. All diese Häuser haben in der vergangenen Saison Gewinne gemacht. Burg und Oper legten bei den Kartenerlösen kräftig zu. Die Besucherzahlen zeigen nach oben: knapp 400.000 an der Burg, mehr als 600.000 an der Staatsoper, 300.000 an der Volksoper.

Ab Juni steht die nächste Drei-Jahres-Planung an. Die Holding will sich nach der Formulierung einer Compliance-Kultur (es geht etwa um Probleme wie Geschenkannahme, Mobbing, Belästigung) und Einrichtung eines „Shared Service Centers“ vor allem um die Optimierung des Ticketsystems und der IT-Architektur kümmern. (norb)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.02.2019)