Auflagenkontrolle: „Presse“ verkauft täglich 68.220 Stück

Am Mittwoch veröffentlichte die Österreichische Auflagenkontrolle (ÖAK) die aktuellen Zahlen. Demnach entwickelte sich die Verkaufsauflage der „Presse“ (inklusive E-Paper) im 2. Halbjahr 2018 stabil: Die „Presse“ verkaufte 68.220 Stück täglich (+104 im Vergleich zum 2. Halbjahr 2017), 58.217 Exemplare wurden im Abonnement verkauft (+567). Sie trotzt damit dem allgemeinen Trend: Insgesamt waren die Verkaufsauflagen der Printmedien überwiegend rückläufig. So verkaufte der „Standard“ im 2. Halbjahr 54.825 Stück (–2707) und zählte 49.686 Abos (–2360); der „Kurier“ hatte eine Verkaufsauflage von 118.347 Stück am Tag (–6207) und 94.366 Abonnenten (–4744).

„Presse“: 13.478 kaufen E-Paper

Gestiegen ist die Zahl der von der „Presse“ verkauften E-Paper: 13.478 elektronische Ausgaben sind es bereits, die täglich verkauft werden. Damit liegt die „Presse“ unter anderem vor „SN“ (10.067), „Kurier“ (9912) und „Standard“ (7022). Abermals gestiegen ist die Zahl der Abonnenten der „Presse am Sonntag“: von 52.989 (im 2. Halbjahr 2017) auf 54.238 (2. Halbjahr 2018). Insgesamt wurden durchschnittlich 80.832 Exemplare der „Presse am Sonntag“ verkauft.

Meist verkaufte Tageszeitung ist die „Kronen Zeitung“ mit 691.141 verkauften Stück (–35.188 gegenüber dem 2. Halbjahr 2017). Die Gratiszeitung „Heute“ verbreitete 541.218 Exemplare (–22.128). „Österreich“ und „oe24“ wurden erstmals als Kauf-/Gratis-Kombi ausgewiesen, mit 530.477 verbreiteten und davon 27.607 verkauften Exemplaren. „News“ verkaufte 80.836 Stück (–19.335), bei „Profil“ waren es 60.356 (–3486). (i. w.)