Zeitung "oe24" bekommt einen österreichweiten Radiosender

Der einzige österreichweite Privatradiosender KroneHit bekommt Konkurrenz: Die Bedienbehörde KommAustria hat die Zulassung für ein zweites nationales Privatradio erteilt. Diese geht an die "Antenne 'Österreich' und Medieninnovationen GmbH", also an Wolfgang Fellners "Österreich"-Gruppe. Zu der Gratiszeitung "oe24" gehören unter anderem auch der Fernsehsender oe24.TV sowie Radiosender in den Bundesländern.

Musikalisch soll der neue Sender Lieder aus den 1980er Jahren bis heute spielen. Neben dem Musikschwerpunkt und regelmäßigen Wetter- und Verkehrsberichten sowie Veranstaltungshinweisen, soll das Programm aus aktueller Information und Inhalten aus den Bereichen Sport, Kultur, Gesellschaft und Wirtschaft gestehen sowie aktuelle Themen aufgreifen, über die Österreich spreche, heißt es in der Aussendung der KommAustria. Welt- und Österreich-Nachrichten soll es tagsüber stündlich geben.

(Red.)