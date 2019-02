Einst Heilige, heute Fußballer: Jedes Medium macht seine Helden

Eine tolle Sache, dieses Internet. Wir können damit auf Inhalte rascher zugreifen und leichter kommunizieren. Aber was ist mit den vermittelten Themen? Was uns wichtig ist, das ändert sich ja nicht durch ein neues Medium, oder? Aber sicher doch, sagte schon 1964 der kanadische Philosoph Marshall McLuhan. „Das Medium ist die Botschaft“ – das sollte heißen: Die neue Technologie selbst ist es, die unsere Gesellschaft umformt. Eine kühne These, bis heute in aller Munde, aber empirisch beweisen ließ sie sich nicht. Nun ist es gelungen, dank der Durchforstung großer Datenmengen durch Forscher am MIT (veröffentlicht in Plos One, 20. 2.).