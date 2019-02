Armin Wolf: „Wenn man den ORF nicht mehr will . . .“

Wien. Bereits zum zweiten Mal wurde „ZiB 2“-Anchor Armin Wolf am Donnerstag zum Journalisten des Jahres gekürt. Beim ersten Mal – es war 2004 – habe man „in einem Hinterzimmer vom Meinl am Graben“ gefeiert, erinnerte er in seiner Dankesrede. Diesmal sollte die Verleihung in der Sky Lounge der Wirtschaftskammer stattfinden, doch die Zahl der Anmeldungen sprengte den Rahmen, weshalb man in einen schmucklosen Saal im Erdgeschoß übersiedelte. Festlich war die Stimmung aber dennoch. Auch, weil die Anwesenden den Doyen des heimischen Journalismus mit einem Geburtstagsständchen überraschten: Am Dienstag ist Hugo Portisch 92 Jahre alt geworden.

Claus Kleber (ZDF-„Heute Journal“) würdigte Armin Wolf in seiner Laudatio wegen seiner journalistischen Haltung – diese drücke sich durch „Schlagfertigkeit, aufrechten Gang, Bürgerstolz vor Fürstenthronen und vor allem Arbeit, Arbeit, Arbeit“ aus, sagte Kleber, der seinen Journalismusstudenten stets empfiehlt, sich Wolfs Interviews auf YouTube anzusehen, ganz besonders das mit dem russischen Präsidenten, Wladimir Putin. Wolf nützte seine Dankesrede, um den Umgang der Regierungsparteien mit dem ORF zu kritisieren. Vieles kenne man schon von Vorgängerregierungen, meinte Wolf. „Tatsächlich eine neue Qualität hat es hingegen, wenn ein Generalsekretär oder der Mediensprecher einer Regierungspartei öffentlich die Entfernung von Moderatoren verlangt, weil ihnen Interviewfragen nicht passen.“ Darin zeige sich „ein elementares Problem im Verständnis von Pressefreiheit und der verfassungsrechtlich garantierten Unabhängigkeit des ORF“. Wolf warnte vor einem weiteren Sparprogramm: „Wenn man den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht mehr will, muss man ihn nicht abschaffen, man kann ihn auch totsparen.“

Auch „Presse“ ausgezeichnet

Zweiter Hauptpreisträger war Heinz Nußbaumer, der für sein Lebenswerk ausgezeichnet und von ORF-Wien-Chefin Brigitte Wolf mit einer berührenden Laudatio gewürdigt wurde. Im Verlauf des Abends holten die Gastgeber – Johann Oberauer und Georg Taitl von „Der Österreichische Journalist“ – unter anderem Corinna Milborn (Beste Chefredakteurin), Anneliese Rohrer (Beste Kolumnistin) und Michael Nikbakhsh (Investigation) als Preisträger auf die Bühne. Der ORF wurde als Redaktion des Jahres geehrt. Traditionell gut schneiden auch die Redakteurinnen und Redakteure der „Presse“ bei der Journalistenkür ab. Neben Chefredakteur Rainer Nowak (Zweiter unter den Chefredakteuren) waren es Thomas Kramar (der ex aequo mit Clarissa Stadler vom ORF in der Kategorie Kultur siegte), Hanna Kordik (Zweite in der Kategorie Wirtschaft), Anna-Maria Wallner (Platz zwei hinter Harald Fidler vom „Standard“ bei den Medienjournalisten) sowie Köksal Baltaci und Erich Kocina (Chronik). Ein Sonderpreis gebührt Michael Lang von der APA für seine launige Moderation. (i. w.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.02.2019)