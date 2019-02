Neuer Posten: Ein Redaktionsleiter für alle "ZiB"s - außer der "ZiB 2"

ORF-General Alexander Wrabetz hat Christian Braun-Staudinger auf Vorschlag von ORF-2-Chefredakteur Matthias Schrom zum Redaktionsleiter der "Zeit im Bild"-Sendungen bestellt. Die bisherigen Chefs werden damit durch eine gemeinsame Führung abgelöst. Braun-Staudinger wird für die Früh- und Tages-"ZiB", die "ZiB 1" sowie die Spät-"ZiB" verantwortlich sein. Ausnahme ist die "ZiB 2", hier bleibt Christoph Varga Redaktionsleiter. Er folgte erst im Herbst auf Wolfgang Wagner.

Bei einer Abstimmung sollen sich die Redakteure der "Zeit im Bild" für einen anderen Leiter ausgesprochen haben, sie hätten lieber den langjährigen Chef vom Dienst, Herbert Waibel (63), in dem neuen Job gesehen, wie der "Standard" berichtete. Die Abstimmung war nicht bindend.

Redakteur der "ZiB", Korrespondent in Washington

Der 1970 geborene Braun-Staudinger begann 2004 als Redakteur in der "Zeit im Bild"-Redaktion, er war dann Chef vom Dienst und Sendungsplaner. 2013 wechselte er als USA-Korrespondent nach Washington. Seit Ende 2015 ist der Wiener Redakteur in der "ZiB"-Außenpolitik und CvD sowie Sendungsplaner einiger "ZiB"-Sendungen. Er werde die "Zeit im Bild" weiterentwickeln, kündigten Braun-Staudinger und Schrom an. Dabei soll es um Grafiken, Dramaturgie und Erscheinungsbild der Nachrichtensendungen gehen.

Christian Braun-Staudinger. – (c) ORF (Thomas Ramstorfer)

(rovi)