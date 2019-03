„Dirty Hanno“: ORF eins startet Doku-Schiene

Dass der Titel seiner Dokumentation „ein bisschen reißerisch“ ist, findet auch Hanno Settele. Der Mann gilt im ORF spätestens seit der „Wahlfahrt“-Reihe als Spezialist für Infotainment – und soll auf ORF eins die jungen Zuschauer für Politik, Wissenschaft und Umwelt begeistern. ORF-eins-Chefin Lisa Totzauer ist gerade dabei, das Programm umzubauen – und macht den Donnerstag zum Info-Abend, mit wöchentlich einer Dokumentation („DOKeins“) im Hauptabend.

Am 14. März geht's los. Mit „Dirty Hanno – Umweltsünder wider Willen“ oder „Warum auch umweltbewusste Weltbürger ahnungslos eine Spur der Vernichtung ziehen und Recycling nicht die Antwort ist“. Settele macht dabei deutlich, wie schwer es ist, auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz zu achten. Welche Fisolen soll man im März kaufen? Frische aus Kenia? Welche aus dem Glas oder aus der Dose? Oder besser Tiefkühlware? „Wir geben dabei keine Belehrung, sondern versuchen aufzuzeigen, wie komplex und überraschend die Dinge sein können“, sagt Settele.

Gegen Fußball, Models und Cops

Neben ihm wird Lisa Gadenstätter den DOKeins-Termin beliefern. Sie will sich u. a. in vier Teilen dem Thema „Was soll aus dem Kind bloß werden? Überleben im Bildungsdschungel“ (ab 9. Mai) widmen. Und es kommen neue Gesichter. Drehbuchautor und Schauspieler Faris Rahoma („Die Migrantigen“) liefert für 11. April „Der Supermensch: Die Jagd nach dem perfekten Ich“. Die Autorin und Moderatorin Mariella Gittler, die laut Ö3-Homepage „gern ohne Handy verreist“, beschäftigt sich am 18. April mit „OFF – Auszeit vom Digitalen Wahnsinn“. Bis Jahresende wird der Sendeplatz je zur Hälfte mit Eigen- und gekauften Produktionen bespielt. Leicht wird es die neue ORF-Doku-Schiene am Donnerstag aber nicht haben. An diesem Sendeplatz ist die Konkurrenz groß. Zum Auftakt tritt DOKeins etwa gegen die reichweitenstarken „Rosenheim Cops“ (ORF2), gegen Fußball (Uefa Europa League; RTL) und „Germany's next Topmodel“ (Pro7) an. Settele ist dennoch optimistisch: „Ich erachte das als Vertrauensbeweis.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.03.2019)