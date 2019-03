"Hundert Jahre Einsamkeit" kommt auf die Leinwand

Noch nie hat sich jemand an die filmische Adaption des Romanepos "Hundert Jahre Einsamkeit" (spanischer Originaltitel: "Cien años de soledad") gewagt, dabei ist das Buch schon 52 Jahre alt. Es war sein Schöpfer selbst, der 2014 verstorbene kolumbianische Schriftsteller und Nobelpreisträger Gabriel García Márquez, der sich stets gegen eine Verfilmung seines berühmtesten Stoffes gewehrt hatte. Obwohl er immer wieder diesbezügliche Angebote bekommen hatte, fand er, die (im Deutschen) rund 500 Seiten lange Erzählung ließe sich nicht in ein oder zwei Filmen erzählen. Das ist nun das Glück oder die Chance von Streaminganbieter Netflix. Die Söhne und Erben des Autors, Rodrigo und Gonzalo García haben eingewilligt, den Stoff ihres Vaters in einer Serie nachzuerzählen und sie sind auch gleich als Produzenten an Bord, wie die "New York Times" am Mittwoch berichtete.

"In den vergangenen drei, vier Jahren ist das Niveau und Prestige von Serien so gestiegen", wird Rodrigo García in der New York Times zitiert. Noch dazu sei Netflix bereit, den Stoff auf Spanisch zu verfilmen - auch das sei ein ausdrücklicher Wunsch seines Vaters gewesen. Dass nun vermehrt fremdsprachige Filme und Serien produziert werden, ist auch den Erfolgen von Produktionen wie der Serie "Narcos" und des Oscar-premierten Films "Roma" zu verdanken. Und der Sohn erzählte der Times weiter: "Ich kenne die Diskussion, um den Verkauf der Filmrechte an den ,Hundert Jahren' seit ich acht bin, Es war keine leichte entscheidung für meinen Bruder, meine Mutter und mich. Jetzt fühlt es sich an, als würde ein neues Kapitel beginnen und ein langes zu Ende gehen." Noch ist unklar, wer für Drehbuch und Regie der Serie verantwortlich sein wird, gedreht werden soll jedemfalls in Kolumbien.

Der 1967 erschienene Roman "Hundert Jahre Einsamkeit" umfasst die Geschichte der Familie Buendía im fiktiven kolumbianischen Städtchen Macondo. Marquez erzählt diese hundertjährige Familiengeschichte nicht chronologisch, er benutzte das Stilmittel der Vor- und Rückgriffe - wie geschaffen für eine Serie. Der Roman wurde gescätzte 50 Millionen Mal verkauft und in 46 Sprachen übersetzt.

(awa )