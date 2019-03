Presserat will Verbrechensopfer besser schützen

Der Österreichische Presserat erweitert den Ehrenkodex für die österreichische Presse: "Auf die Anonymitätsinteressen von Unfall- und Verbrechensopfern ist besonders zu achten", heißt es in einem neuen Unterpunkt, der am Freitag in der Jahrespressekonferenz präsentiert wurde. Zwar gilt Persönlichkeitsschutz, der schon zuvor in den Grundsätzen angeführt war, freilich auch für Verbrechensopfer. Doch nun wird stärker betont, dass diese unkenntlich gemacht werden sollen.

Die Identität eines Opfers könne schon preisgegeben werden, aber nur "wenn dazu eine amtliche Veranlassung vorliegt, wenn das Opfer eine allgemein bekannte Person ist oder das Opfer bzw. nahe Angehörige in die Preisgabe eingewilligt haben." Ansonsten sollen Medien die Opfer anonymisieren, so der Presserat. Damit will man ein Signal aussenden – gerade im Hinblick auf die Berichte über Morde an Frauen, die es seit Jahresbeginn gegeben hat.

Hintergrund ist, dass dem Presserat viele Fälle gemeldet werden, bei denen Medien die Opfer von Verbrechen gar nicht oder nur sehr unzureichend anonymisiert haben und etwa Fotos von privaten Social-Media-Auftritten zeigen. Für solche Fälle gibt es nun eine klare Bestimmung im Ehrenkodex.

Insgesamt gab es 302 Fälle im vergangenen Jahr

Die meisten Ethikverstöße betrafen Persönlichkeitsverletzungen, einige auch Diskriminierungen von Personengruppen. Die Zahlen stellen sich ähnlich wie in den vergangenen Jahren dar, erklärte Presserat-Geschäftsführer Alexander Warzilek. Über alle Medien hinweg wurden im Vorjahr 302 Fälle und insgesamt 30 Verstöße gezählt. Zum Vergleich: 2016 wurden 307 Meldungen und 34 Verstöße registriert, 2017 320 Meldungen und 27 Verstöße.

Am häufigsten gegen den Ehrenkodex verstoßen hat erneut die "Kronen Zeitung" samt "krone.at", die allerdings die Schiedsgerichtsbarkeit des Presserats nicht akzeptiert. 75 Artikel oder Bilder wurden beim Presserat beanstandet. Dieser stellte 15 Verstöße fest. Am zweithäufigsten verstieß "Österreich" bzw. "oe24" mit 34 Meldungen und fünf Ehrenkodex-Verletzungen, dann folgen der "Wochenblick" mit acht Meldungen und zwei Verstößen und "Heute" mit 19 Meldungen und zwei Verstößen.

Manipuliertes Bild, falsche Verdächtigungen

Zu den Persönlichkeitsverletzungen zählten u.a. ein manipuliertes Bild des grünen EU-Abgeordneten Michel Reimon während einer Demo in Salzburg ("krone.at"); ein Artikel über ein angebliches "Österreich-Netzwerks" von George Soros ("alles roger?") oder die falsche Verdächtigung eines afghanischen Lehrlings, Islamist zu sein ("Kronen Zeitung).

Als Diskriminierungen werteten die Presseratssenate z.B. eine Artikelserie auf "wochenblick.at", weil darin die Flüchtlingssituation in Schweden willkürlich aufgebauscht und verzerrt worden sei. Als Verstöße wurden zudem die Bezeichnung "Ungeziefer" für Einbrecher ("Krone Extra") oder die bloße Spekulation, dass eine Gruppe von Vergewaltigern Roma und Sinti sein könnten ("zurzeit.eu"), angesehen.

Wichtige Entscheidung zum Tod von DJ Avicii

Eine weitere aus Sicht des Presserats wichtige Entscheidung betraf den Suizid von DJ Avicii. Das Gremium stellte fest, dass auf den Online-Webseiten "heute.at", "krone.at" und "oe24.at" der Suizidhergang viel zu genau geschildert worden sei.

(Red./APA)